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Bayburt’ta hasta hakları bilinci için hastane ziyaretleri ve stant çalışmaları

Bayburt’ta Hasta Hakları Günü'nde hastane ve ağız-diş merkezinde stantlar açıldı, afişlerle bilgilendirme yapıldı; hastalar ziyaret edilip hakları ve sorumlulukları anlatıldı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt’ta hasta hakları bilinci için hastane ziyaretleri ve stant çalışmaları

Bayburt’ta hasta hakları bilinci için hastane ziyaretleri ve stant çalışmaları

Bayburt’ta Hasta Hakları Günü kapsamında sağlık kuruluşlarında hasta ve hasta yakınlarına yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Etkinliklerde hem bilgilendirici materyaller dağıtıldı hem de yatarak tedavi gören hastalar ziyaret edilerek doğrudan iletişim sağlandı.

devlet hastanesinde stand ve hasta ziyaretleri:

Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde Hasta Hakları Birimi tarafından açılan stantta broşürler dağıtıldı ve vatandaşlara hasta hakları hakkında ayrıntılı bilgi verildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Başhekim Dr. Murat Canpolat ve hastane yöneticileri, palyatif bakım ile çocuk servislerinde yatan hastaları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti ve hasta hakları ile ilgili soruları yanıtladı.

ağız ve diş sağlığı merkezinde bilgilendirme çalışması:

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde afişler asılarak gelen vatandaşlara hak ve sorumlulukları anlatıldı. Merkezi başvuran kişilere sunulan bilgilendirme, hasta haklarının korunmasına ve sağlık hizmetlerinde şeffaflığın artırılmasına odaklandı.

Yapılan çalışmalarla hastaların hakları konusunda bilinçlenmenin artması ve sağlık hizmetlerinde hasta haklarına yönelik farkındalığın güçlendirilmesi amaçlandı. Etkinliklerin, hasta haklarına ilişkin bilgiye erişimi kolaylaştırması ve hasta-hizmet sunucusu iletişimini geliştirmesi bekleniyor.

BAYBURT’TA HASTA HAKLARI GÜNÜ’NDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI

BAYBURT’TA HASTA HAKLARI GÜNÜ’NDE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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