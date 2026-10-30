Dolar 49,9427 +0,07%
Euro 55,9660 +0,34%
Bist 10.993,73 -1,54%
Altın Gram 6.420,05 -0,82%
EUR/USD 1,1202 +0,19%
Brent Petrol 112,66 +1,68%
--°

Sancaktepe'de birlik ve müzikle kutlanan 103. yıl coşkusu

Sancaktepe'de 29 Ekim etkinlikleri kortej, öğrenci gösterileri ve Zülfü Livaneli konseriyle 103. yıl Cumhuriyet coşkusu içinde kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Sancaktepe'de birlik ve müzikle kutlanan 103. yıl coşkusu

Sancaktepe'de 29 Ekim coşkusu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Sancaktepe’de yoğun bir katılımla ve coşku içinde gerçekleşti. Gün boyu süren program, ilçe protokolü ile binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı; ellerde dalgalanan bayraklar ve marşlarla sokaklar bayram yerine döndü.

Kortej ve gençlerin gösterileri:

Kortejin ön safında yürüyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve yurttaşlar, yürüyüş boyunca birlik mesajları verdi. Kortejin ardından meydanda düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı halk dansları, tiyatro gösterileri ve okunan şiirler büyük ilgi gördü. Gençlerin sergilediği performanslar, Cumhuriyet değerlerinin nesiller boyu aktarılacağına dair güçlü bir işaret sundu.

Başkanın mesajı ve vurgulanan sorumluluk:

Vatandaşlara seslenen Alper Yeğin, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; akıl, bilim, liyakat ve özgürlüğün teminatı olduğunu vurguladı. Yeğin konuşmasında, "Cumhuriyet geleceğe taşıyacağımız en büyük sorumluluğumuzdur" ifadesini öne çıkararak gençlerin, kadınların ve çocukların eşit fırsatlara erişiminin önemine değindi ve Cumhuriyetin korunmasının ortak görev olduğunun altını çizdi.

Gecede müzik ve final:

Kutlamaların akşam bölümünde meydanı dolduran binlerce kişi Meydan Parkta bir araya geldi. Gecenin finalini usta sanatçı Zülfü Livanelinin konseri taçlandırdı; Livaneli, sevilen şarkılarını Sancaktepelilerle birlikte seslendirirken katılımcılar marşlar ve türküler eşliğinde coşkuyu paylaştı. Konser sırasında başkan Yeğin tarafından sanatçıya çiçek takdim edildi ve program coşkuyla sürdü.

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalar, gösteriler ve konser, ilçede Cumhuriyet bilincinin ve ortak değerlerin canlı tutulduğuna dair güçlü görüntüler bıraktı. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitler ve gaziler anılarak sonlandırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, SANCAKTEPE&#039;DE TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, SANCAKTEPE'DE TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ BÜYÜK BİR COŞKU, GURUR VE BİRLİK RUHU İÇİNDE KUTLANDI. GÜN BOYU SÜREN KUTLAMALAR, İLÇE PROTOKOLÜ VE ZÜLFÜ LİVANELİ KONSERİ, BİNLERCE SANCAKTEPELİ'NİN KATILIMIYLA BAYRAM YERİNE DÖNÜŞTÜ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Toparlar'da sabahın huzurunda cemaat buluşması
images

Manisa'nın geleceği kentsel dirençle şekilleniyor: dönüşümü ertelemeyelim
images

Öğrencilerin yükünü hafifleten çamaşır kafe 9 bin 800 öğrenciye hizmet verdi
images

Bolvadin'de Erkmen Mahallesi yolları modern görünüme kavuşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yurt öğrencilerinden ilkokul duvarlarına renk, bahçeye oyun alanı

Andırın'da imeceyle güneşte kuruyan yerli mısır hasadı

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Van Gölü havzasında 2026 yağışları sazlıkları yeniden yeşertti

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek