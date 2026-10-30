Sancaktepe'de birlik ve müzikle kutlanan 103. yıl coşkusu

Sancaktepe'de 29 Ekim coşkusu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Sancaktepe’de yoğun bir katılımla ve coşku içinde gerçekleşti. Gün boyu süren program, ilçe protokolü ile binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı; ellerde dalgalanan bayraklar ve marşlarla sokaklar bayram yerine döndü.

Kortej ve gençlerin gösterileri:

Kortejin ön safında yürüyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve yurttaşlar, yürüyüş boyunca birlik mesajları verdi. Kortejin ardından meydanda düzenlenen programda öğrencilerin hazırladığı halk dansları, tiyatro gösterileri ve okunan şiirler büyük ilgi gördü. Gençlerin sergilediği performanslar, Cumhuriyet değerlerinin nesiller boyu aktarılacağına dair güçlü bir işaret sundu.

Başkanın mesajı ve vurgulanan sorumluluk:

Vatandaşlara seslenen Alper Yeğin, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını; akıl, bilim, liyakat ve özgürlüğün teminatı olduğunu vurguladı. Yeğin konuşmasında, "Cumhuriyet geleceğe taşıyacağımız en büyük sorumluluğumuzdur" ifadesini öne çıkararak gençlerin, kadınların ve çocukların eşit fırsatlara erişiminin önemine değindi ve Cumhuriyetin korunmasının ortak görev olduğunun altını çizdi.

Gecede müzik ve final:

Kutlamaların akşam bölümünde meydanı dolduran binlerce kişi Meydan Parkta bir araya geldi. Gecenin finalini usta sanatçı Zülfü Livanelinin konseri taçlandırdı; Livaneli, sevilen şarkılarını Sancaktepelilerle birlikte seslendirirken katılımcılar marşlar ve türküler eşliğinde coşkuyu paylaştı. Konser sırasında başkan Yeğin tarafından sanatçıya çiçek takdim edildi ve program coşkuyla sürdü.

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalar, gösteriler ve konser, ilçede Cumhuriyet bilincinin ve ortak değerlerin canlı tutulduğuna dair güçlü görüntüler bıraktı. Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitler ve gaziler anılarak sonlandırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, SANCAKTEPE'DE TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ BÜYÜK BİR COŞKU, GURUR VE BİRLİK RUHU İÇİNDE KUTLANDI. GÜN BOYU SÜREN KUTLAMALAR, İLÇE PROTOKOLÜ VE ZÜLFÜ LİVANELİ KONSERİ, BİNLERCE SANCAKTEPELİ'NİN KATILIMIYLA BAYRAM YERİNE DÖNÜŞTÜ.