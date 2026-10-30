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Efeler'de köprüden dereye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde F.Y. yönetimindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil köprüden dereye düştü; sürücü F.Y., eşi E.Y. ve M.K. yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler'de köprüden dereye uçan otomobilde 3 kişi yaralandı

Köprüden dereye devrilen araçta üç kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ambarcık ve Dağeymiri mahallelerini bağlayan köprü üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü F.Y. idaresindeki 09 AFE 251 plakalı otomobil köprüden dereye düştü. Kazada araçta bulunan F.Y., eşi E.Y. ve M.K. yaralandı.

Kaza ihbarı ve olay yerine intikal:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir detay verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KÖPRÜDEN DEREYE...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KÖPRÜDEN DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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