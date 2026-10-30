Van'da şarampole yuvarlanan tır iki kişiyi yaraladı

kaza bilgileri:

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu Yuvaköy Mahallesi yakınlarında bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın devrilmesi sonucu araçta bulunan kişiler yaralandı.

yaralıların durumu:

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Kazaya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE TIRIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK TRAFİK KAZASINDA 1 YARALANDI.