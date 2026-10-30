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Van'da şarampole yuvarlanan tır iki kişiyi yaraladı

Van-Bitlis karayolu Yuvaköy yakınlarında 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor tır şarampole yuvarlandı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da şarampole yuvarlanan tır iki kişiyi yaraladı

kaza bilgileri:

Van’ın Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu Yuvaköy Mahallesi yakınlarında bir tırın şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda, 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın devrilmesi sonucu araçta bulunan kişiler yaralandı.

yaralıların durumu:

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındılar.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ve güvenlik çalışmalarını yürüttü. Kazaya ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE TIRIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK TRAFİK KAZASINDA 1...

VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE TIRIN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK TRAFİK KAZASINDA 1 YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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