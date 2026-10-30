Diyarbakır'da aniden bastıran yağmur sanayide su baskınına yol açtı

Diyarbakır'da sabah sağanağı iş yerlerini etkiledi

Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde Diyarbakır'da uzun süre etkili olan sağanak, kent merkezinde ve sanayi bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Yağışın yoğun olduğu saatlerde bazı iş yerleri sular altında kaldı.

sanayi sitesindeki baskın:

Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki dükkanlar yağmur suyunun birikmesiyle suyla doldu. Bölgedeki iş yeri sahipleri, yetkililer gelene kadar kendi imkanlarıyla su tahliyesi ve temizleme çalışması yaptı.

şehir merkezinde müdahale:

Şehir merkezinde kısa süre sonra yağış durdu ancak etkilenen noktalarda halen su tahliyesi ve temizlik çalışmaları sürüyor. Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Diyarbakır'da iş yerleri sular altında kaldı