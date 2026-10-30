Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Diyarbakır'da aniden bastıran yağmur sanayide su baskınına yol açtı

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili sağanak, Yenişehir 2. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanları su altında bıraktı; esnaf kendi imkanlarıyla tahliye etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Diyarbakır'da aniden bastıran yağmur sanayide su baskınına yol açtı

Diyarbakır'da sabah sağanağı iş yerlerini etkiledi

Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde Diyarbakır'da uzun süre etkili olan sağanak, kent merkezinde ve sanayi bölgelerinde su baskınlarına yol açtı. Yağışın yoğun olduğu saatlerde bazı iş yerleri sular altında kaldı.

sanayi sitesindeki baskın:

Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki dükkanlar yağmur suyunun birikmesiyle suyla doldu. Bölgedeki iş yeri sahipleri, yetkililer gelene kadar kendi imkanlarıyla su tahliyesi ve temizleme çalışması yaptı.

şehir merkezinde müdahale:

Şehir merkezinde kısa süre sonra yağış durdu ancak etkilenen noktalarda halen su tahliyesi ve temizlik çalışmaları sürüyor. Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Diyarbakır&#039;da iş yerleri sular altında kaldı

Diyarbakır'da iş yerleri sular altında kaldı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı
images

Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı
images

Okul sıralarından gençlik merkezlerine: Afyonkarahisar'da 2 bin 700 öğrenciye ka...
images

Gürsu’da nostalji ve renklerin korteji coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Balıklıgöl'de dijital tarih adası açıldı: Urfa mirası teknolojiyle buluşuyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek