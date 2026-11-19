Yalova ailesi Karpuzlu'da baba Kamil Yalova'ya veda etti

Eski Devlet Bakanı, TBMM eski Başkanvekili ve Aydın eski milletvekili Yüksel Yalovaın babası Kamil Yalova, 90 yaşında hayatını kaybettikten sonra memleketi Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Tören, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikindi namazını takiben gerçekleşti.

Cenaze töreninin detayları:

Cenaze namazı ve taziyelerin kabulü sırasında Yalova ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Siyaset ve yerel yönetim temsilcileri ile siyasi parti delegasyonları da törene katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak dualar edildi.

Merhumun naaşı sevenlerinin omuzlarında taşınarak Karpuzlu İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören sırasında Yüksel Yalova ve kardeşi Hüseyin Yalova taziyeleri kabul etti; protokol üyeleri ve parti temsilcileri aileye taziyelerini ileterek acılarını paylaştı.

Ailenin yaşadığı acı:

Ailenin acısı, kısa süre önce çıkan bir diğer kayıpla ikiye katlandı. Yüksel Yalova, annesi Emir Yalova'yı 1 Şubat 2025 tarihinde kaybetmişti; babasının vefatıyla aile aynı dönem içinde ikinci büyük üzüntüsünü yaşadı. Yakın çevre, taziyelerini iletirken aileye destek ve başsağlığı mesajları gönderildi.

Yerel toplum ve siyaset çevrelerinden gelen taziyeler, Yalova ailesinin geniş bir kesim tarafından desteklendiğini gösterdi. Tören, geleneksel usullerle ve sakin bir tören havasında tamamlandı.

ESKİ DEVLET BAKANI, TBMM ESKİ BAŞKANVEKİLİ VE AYDIN ESKİ MİLLETVEKİLİ YÜKSEL YALOVA’NIN 90 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN BABASI KAMİL YALOVA, MEMLEKETİ AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.