Proje sözleşmeleri imzalandı:

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü AR-GE ve Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan iki proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmeler, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü tarafından imzalandı; çalışmalarda Samsun Valisi Orhan Tavlının da yürütülen süreçte rolü oldu.

Projelerin başlıkları ve kapsamı:

İmzalanan iki proje, İl Müdürlüğü tarafından şu başlıklarla tanımlandı: "Değişen Aile Yapısında Sistemik Yaklaşım: Aile Odaklı Sosyal Hizmet Modelinin Geliştirilmesi Projesi" ile "Çocuk Koruma Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Saha Uygulama Yetkinliğinin Güçlendirilmesi Projesi". Her iki proje de aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarıyla çocuk koruma hizmetlerini birbirini tamamlayacak şekilde ele alıyor.

Aile odaklı modelin hedefleri:

Değişen Aile Yapısında Sistemik Yaklaşım başlıklı proje, aileyi yalnızca bireylerin toplamı olarak görmeyip ilişkileri ve sosyal çevresiyle birlikte değerlendiren bir çerçeve getiriyor. Amaç, aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, risklerin erken tespiti ve verilen hizmetlerin niteliğinin artırılması yönünde bütüncül ve sistematik çözümler geliştirmektir.

Uygulama yöntemleri ve öncelikler:

Projede saha çalışmalarına yön verecek yöntemler arasında aileleri merkeze alan müdahale protokolleri, erken uyarı sistemleri ve hizmet koordinasyonunun güçlendirilmesi yer alıyor. Hedef, sunulan hizmetlerin etkinliğini artırarak ailelerin sosyal sorunlarla baş etme kapasitesini yükseltmektir.

Çocuk korumasında kapasite geliştirme:

Çocuk Koruma Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projesi, çocukların üstün yararını esas alan hizmetlerin güçlendirilmesine odaklanıyor. Proje, saha personelinin bilgi ve becerilerini artırmayı, kurumsal müdahale kapasitesini yükseltmeyi ve uygulama süreçlerini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

Saha uygulamaları ve mesleki yetkinlik:

Bu projede mesleki eğitim programları, uygulama rehberleri ve saha denetimleri gibi araçlarla meslek elemanlarının yetkinliği artırılacak. Amaç, çocuk koruma süreçlerinde hızlı, koordineli ve çocuk odaklı müdahalelerin sağlanmasıdır.

Ulusal vizyonla uyum:

Her iki proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 "Aile Yılı" vizyonu ile 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı hedefleriyle örtüşüyor. Yerelde geliştirilen uygulamalar, bu ulusal hedefler doğrultusunda kalıcı sosyal hizmet modellerine dönüştürülmeyi hedefliyor.

Proje paketinde ayrıca oyun temelli yaklaşımlar ve Yeni Nesil Sosyal Hizmetler kapsamında geliştirilen uygulamalar dikkat çekiyor; bu yaklaşımlar sahadaki ihtiyaçlardan hareketle yeni yöntemler üretmeyi amaçlıyor.

Birbirini tamamlayan bu iki proje, güçlü aile yapısı ile etkili çocuk koruma sisteminin birbirinden ayrı düşünülemeyeceği anlayışını sosyal hizmet uygulamalarının merkezine yerleştiriyor ve yerel düzeyde uygulamaya dönük adımların atılmasını sağlayacak.

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN, AİLE ODAKLI SOSYAL HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN İKİ PROJENİN ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) DESTEĞİYLE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.