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Kilis'te yol çalışmasında gülümseten anlar sosyal medyayı sardı

Kilis Belediyesi'nin Acar Yolu'ndaki yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları sırasında çekilen samimi görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te yol çalışmasında gülümseten anlar sosyal medyayı sardı

Kilis'te Acar Yolu çalışmaları ve sosyal medya yansımaları

Kilis Belediyesi tarafından Acar Yolu'nda başlatılan yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, teknik hazırlıkların tamamlandığı ve yolun en kısa sürede asfaltlanacağı bildirildi. Çalışmaların amacı, ulaşım ağının güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunulması olarak belirtildi.

Çalışma sırasında kaydedilen samimi anlar:

İnşaat sahasında çekilen fotoğraf ve videolarda, çalışanların samimi ve renkli anları dikkat çekti. Bu kareler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede ilgi gördü ve kullanıcıların beğeni ve yorumlarıyla yayıldı. Görüntüler, altyapı çalışmalarının sadece teknik bir süreç olmadığını, aynı zamanda ekiplerin insani yönünü de gösterdi.

Belediye açıklaması ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, teknik hazırlıkların tamamlandığını ve asfaltlama çalışmalarına geçilmesinin planlandığını vurguladı. Vatandaşlar için planlanan iyileştirmenin trafik konforu ve güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın daha düzenli hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Paylaşılan görüntüler, kentte süren altyapı yatırımlarının görünür bir parçası olarak hem çalışmanın seyrini hem de sahadaki insan unsurunu kamuoyuna taşıdı.

KİLİS’TE YOL ÇALIŞMASINDA RENKLİ ANLAR SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

KİLİS’TE YOL ÇALIŞMASINDA RENKLİ ANLAR SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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