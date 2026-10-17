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Kapadokya'nın vadilerinde uluslararası dayanıklılık sınavı

Salomon Cappadocia Ultra Trail, 73 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcuyu 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlarda Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında buluşturdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kapadokya'nın vadilerinde uluslararası dayanıklılık sınavı

Salomon Cappadocia Ultra Trail Kapadokya'da başladı

Kapadokya’da düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail organizasyonunda sporcular, bölgenin engebeli arazisinde ve peribacaları arasında zorlu parkurlarda yarışıyor. 73 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu etkinliğe katıldı ve hem bireysel hem takım kategorilerinde parkurları tamamlamak için mücadele ediyor.

Parkurlar ve start saatleri:

Yarışta üç ana rota bulunuyor: 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurlar. Organizasyon kapsamında saat 07.00'de Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 119 kilometrelik ve Salomon Cappadocia Medium Trail'in 63 kilometrelik parkurları ile takım yarışlarının startı verildi. Saat 10.00'da ise Salomon Cappadocia Short Trail'in 38 kilometrelik parkuru ile bu kategorideki takım yarışı başladı. Katılımcılar, Kapadokya’nın vadileri ve doğal oluşumları arasındaki etaplarda hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını test ediyor.

Bölge ve spor turizmi açısından önemi:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya, bu tür uluslararası etkinliklerle daha geniş bir kitleye tanıtılıyor. Organizasyon, bölgenin uluslararası tanıtımına katkıda bulunurken, yerel spor turizminin güçlenmesine de destek sağlıyor. Etkinlik alanında gözlenen yüksek katılımcı sayısı ve farklı ülkelerden gelen sporcular, Kapadokya’nın spor odaklı destinasyon olarak profilini pekiştiriyor.

KAPADOKYA’DA DÜZENLENEN SALOMON CAPPADOCİA ULTRA TRAİL YARIŞLARINDA HEYECAN BAŞLADI. 73 ÜLKEDEN 3...

KAPADOKYA’DA DÜZENLENEN SALOMON CAPPADOCİA ULTRA TRAİL YARIŞLARINDA HEYECAN BAŞLADI. 73 ÜLKEDEN 3 BİNE YAKIN SPORCUNUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA 119, 63 VE 38 KİLOMETRELİK PARKURLARDA MÜCADELE EDEN SPORCULAR, KAPADOKYA’NIN EŞSİZ COĞRAFYASINDA ZORLU BİR DAYANIKLILIK SINAVI VERİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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