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Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

İnegöl Park Caddesi'nde motosikletin yayaya çarpması sonucu 29 yaşındaki Yunus A. ile 17 yaşındaki Sadık S. yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

Park Caddesi'nde kaza:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde motosikletin yayaya çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 16 BZT 546 plakalı motosikletin sürücüsü Sadık S. (17), karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yunus A. (29)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken, motosikletten düşen sürücü de yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa&#039;da feci kaza: 2 yaralı

Bursa'da feci kaza: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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