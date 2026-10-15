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Kozan'da şimşek gösterisi geceyi aydınlattı

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam başlayan sağanakla birlikte peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi; MGM vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da şimşek gösterisi geceyi aydınlattı

Kozan'da şimşekler geceyi aydınlattı:

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kısa süreli ancak yoğun olan elektrik boşalmaları, geceyi adeta gündüze çevirdiği gözlendi.

Olay sırasında kent genelinde görüş mesafesinde zaman zaman düşüşler yaşandı ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Görüntüler, yağışın etkisini ve şimşeklerin sık aralıklarla çaktığını, bölgedeki birçok kişiye kısa süreli şaşkınlık yaşattığını ortaya koydu.

Meteorolojiden uyarılar ve olası riskler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Adana ve çevresi için daha önce yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısını yineledi. MGM, bölgedeki olumsuz hava şartlarının devam edebileceğini bildirerek; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Yetkililer, sel riski olan bölgelerde ve açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmasını, araç sürücülerin dikkatli olması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini önerdi. Bölge halkından, olası tehlikelere karşı telefon ve sosyal medya kanallarından gelecek bilgilendirmeleri izlemeleri istendi.

Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Kozan’da şimşekler geceyi aydınlattı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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