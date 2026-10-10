Kapıkule'de 67 piton yakalandı: yaban hayatı kaçakçılığına darbe

Kapıkule'de piton operasyonu

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak denetiminde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi. Hayvanlar, müdahale sonrası koruma altına alındı.

Operasyon ve müdahale:

Ekipler, gümrük kontrol noktasında şüpheli sevkiyatı tespit ederek inceleme başlattı. Yapılan kontrolde canlı pitonların bulunduğu tespit edildi ve hayvanların sağlığı gözetilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yaptırım ve uyarılar:

Olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi