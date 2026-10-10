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Kapıkule'de 67 piton yakalandı: yaban hayatı kaçakçılığına darbe

Edirne Kapıkule'de Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı pitonu ele geçirip koruma altına aldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kapıkule'de 67 piton yakalandı: yaban hayatı kaçakçılığına darbe

Kapıkule'de piton operasyonu

Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak denetiminde yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi. Hayvanlar, müdahale sonrası koruma altına alındı.

Operasyon ve müdahale:

Ekipler, gümrük kontrol noktasında şüpheli sevkiyatı tespit ederek inceleme başlattı. Yapılan kontrolde canlı pitonların bulunduğu tespit edildi ve hayvanların sağlığı gözetilerek gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yaptırım ve uyarılar:

Olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Kapıkule'de Türkiye'ye kaçırılmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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