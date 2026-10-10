Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

telefon incelemesi üç şüphelinin yakalanmasına yol açtı

Bozüyük'te 6 Nisan 2026'de tutuklanan bir şüphelinin telefon incelemesi, uyuşturucu ilişkili görüşmeleri açığa çıkarıp üç kişinin yakalanmasına yol açtı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

telefon incelemesi üç şüphelinin yakalanmasına yol açtı

telefon incelemesi soruşturmanın kilidini açtı:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yürütülen soruşturmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada elde edilen bulgular, soruşturmanın yönünü değiştirdi. 6 Nisan 2026 tarihinde uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan bir şahsın telefonunda yapılan imaj/export incelemesi, uyuşturucu ticaretine ilişkin görüşmeleri tespit etti ve bunun sonucunda diğer şüphelilerle bağlantı kuruldu.

soruşturmanın seyri:

Telefon içeriğindeki veri ve görüşmelerdeki suç unsurları doğrultusunda operasyon planlandı. İnceleme sonucu belirlenen iletişim ağı üzerinden tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve ikametlerinde arama yapıldı. Soruşturma, dijital delillerin yönlendirdiği adımlarla ilerledi ve ekipler kısa sürede kişi ve adres tespitlerine ulaştı.

ele geçirilen materyaller ve hukuki süreç:

Aramalarda 1 adet hassas terazi ile 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Habipler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkışı duvara çarptı
images

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı
images

Gece saatlerinde silahlı saldırı: Enes Ertaş hayatını kaybetti
images

Yemekte çıkan tartışmada eşini vuran adama 18 yıl 4 ay hapis

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ TSO'da birlik çağrısı: alan herkesi kucakladı

Germencik'te ortak alanlara duyarlılık çağrısı: 'çağrılarımız yerini bulmuyor'

Tahkim kurulu Dirk Kuyt'a verilen 50 bin TL para cezasını onadı

Enkazın gölgesinde bir fotoğraf: 5 yaşındaki Gülce uğurlanıyor

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması