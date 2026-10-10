telefon incelemesi üç şüphelinin yakalanmasına yol açtı

telefon incelemesi soruşturmanın kilidini açtı:

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yürütülen soruşturmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada elde edilen bulgular, soruşturmanın yönünü değiştirdi. 6 Nisan 2026 tarihinde uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanan bir şahsın telefonunda yapılan imaj/export incelemesi, uyuşturucu ticaretine ilişkin görüşmeleri tespit etti ve bunun sonucunda diğer şüphelilerle bağlantı kuruldu.

soruşturmanın seyri:

Telefon içeriğindeki veri ve görüşmelerdeki suç unsurları doğrultusunda operasyon planlandı. İnceleme sonucu belirlenen iletişim ağı üzerinden tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve ikametlerinde arama yapıldı. Soruşturma, dijital delillerin yönlendirdiği adımlarla ilerledi ve ekipler kısa sürede kişi ve adres tespitlerine ulaştı.

ele geçirilen materyaller ve hukuki süreç:

Aramalarda 1 adet hassas terazi ile 1 adet esrar öğütme aparatı (grinder) ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE YAKAYI ELE VERDİLER