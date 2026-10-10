Bilecik'te sahte para suçundan hükümlü kişi annesinin evinde yakalandı

Bilecik'te sahte para suçundan hükümlü yakalandı
Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, parada sahtecilik suçundan hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsın takibe alındığı belirtildi. Yapılan çalışmada zanlının Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki annesine ait ikamette saklandığı tespit edildi.
operasyon ve yakalama:
Düzenlenen planlı operasyonda ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan arama ve incelemelere ilişkin bulguların emniyet kayıtlarına geçtiği bildirildi.
cezaevi teslimi:
Hakkında ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan yakalama emri bulunan M.G. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
'PARADA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
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