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Bilecik'te sahte para suçundan hükümlü kişi annesinin evinde yakalandı

Bilecik'te parada sahtecilik suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G., annesine ait ikamette saklanırken yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik'te sahte para suçundan hükümlü kişi annesinin evinde yakalandı

Bilecik'te sahte para suçundan hükümlü yakalandı

Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında, parada sahtecilik suçundan hakkında 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsın takibe alındığı belirtildi. Yapılan çalışmada zanlının Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki annesine ait ikamette saklandığı tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Düzenlenen planlı operasyonda ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sırasında yapılan arama ve incelemelere ilişkin bulguların emniyet kayıtlarına geçtiği bildirildi.

cezaevi teslimi:

Hakkında ayrıca 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan yakalama emri bulunan M.G. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

&#039;PARADA SAHTECİLİK&#039; SUÇUNDAN 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

'PARADA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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