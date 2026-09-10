kapıkule'de tırda 79 bin 790 serum ve infüzyon seti ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 79 bin 790 adet serum ve infüzyon setine el konuldu. Olay, bakanlık tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak duyuruldu.

risk analizi ve tarama süreci:

Bakanlık açıklamasına göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmalarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir TIR riskli bulunarak X-Ray tarama sistemine sevk edildi. X-Ray incelemesinde araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı.

ele geçirilen eşyanın niteliği ve değeri:

Yapılan arama ve kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen, tamamı kullanılmamış ve ticari miktar ile mahiyet arz eden 79 bin 790 adet serum ve infüzyon seti bulundu. Ele geçirilen kaçak eşyanın gümrüklenmiş değeri 9 milyon 934 bin lira olarak tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılığın her türlüsüyle mücadelenin sürdürüleceğinin altı çizildi. Olayla ilgili işlemler devam ederken, şüpheli sevkiyata ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 79 bin adet kaçak ürün ele geçirildi