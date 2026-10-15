Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

kapitan andreevo sınırında 221,73 kilogram esrar ele geçirildi

Kapitan Andreevo sınırında Ukrayna plakalı tırda 196 paket, toplam 221,73 kg esrar bulundu; soruşturmayı Haskovo Bölge Savcılığı yürütüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

kapitan andreevo sınırında 221,73 kilogram esrar ele geçirildi

olayın ayrıntıları:

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye yönüne giden bir tırda yapılan kontrollerde 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. Olay, Edirne Kapıkule sınır kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne 12 Ekim 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında gelen araçta gerçekleşti.

gümrükte tespit ve arama:

Gümrük yetkilileri risk analizi kapsamında durdurdukları Ukrayna plakalı tırı, sürücünün beyanına göre Ukrayna’dan Romanya ve Bulgaristan güzergahını kullanarak Türkiye’ye iğne yapraklı ağaç taşıdığı iddiasıyla kontrol etti. Yapılan X-ray taramasında tırın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar görülmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Fiziki muayenede, beyan edilen yükün arasında kuru yeşil bitki parçaları içeren şeffaf paketler bulundu. Yetkililerin yaptığı incelemede paketlerdeki maddenin esrar olduğu tespit edildi; maddeler toplam 196 paket halinde sayıldı.

ele geçen maddelerin değeri ve soruşturma:

Ele geçirilen esrarın brüt ağırlığı 221 kilo 730 gram olarak açıklanırken, piyasa değerinin 1.813.899 euro olduğu duyuruldu. Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Gümrük yetkilileri ve savcılık, paketlerin kaynağı ve sevkiyat zincirinin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Sürücüye ilişkin ek işlemler ve olası başka bağlantıların araştırılması ise devam ediyor.

Kapitan Andreevo, Edirne Kapıkule karşısındaki önemli bir sınır kapısı olması nedeniyle gümrük kontrolleri sıklaştırılan noktalardan biri olarak biliniyor; benzer vakalarda kullanılan tespit ve tarama yöntemlerinin etkinliği bu tür ele geçirmelerde belirleyici rol oynuyor.

BULGARİSTAN&#039;IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI&#039;NDA, TÜRKİYE&#039;YE GİTMEKTE OLAN UKRAYNA PLAKALI BİR...

BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA, TÜRKİYE'YE GİTMEKTE OLAN UKRAYNA PLAKALI BİR TIRDA 221 KİLO 730 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor
images

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi
images

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi

Eczaneden dört binlik kozmetik çalınması: şüpheli ödeme yaptığını savundu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı