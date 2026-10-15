kapitan andreevo sınırında 221,73 kilogram esrar ele geçirildi

olayın ayrıntıları:

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye yönüne giden bir tırda yapılan kontrollerde 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi. Olay, Edirne Kapıkule sınır kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo gümrüğüne 12 Ekim 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında gelen araçta gerçekleşti.

gümrükte tespit ve arama:

Gümrük yetkilileri risk analizi kapsamında durdurdukları Ukrayna plakalı tırı, sürücünün beyanına göre Ukrayna’dan Romanya ve Bulgaristan güzergahını kullanarak Türkiye’ye iğne yapraklı ağaç taşıdığı iddiasıyla kontrol etti. Yapılan X-ray taramasında tırın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar görülmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Fiziki muayenede, beyan edilen yükün arasında kuru yeşil bitki parçaları içeren şeffaf paketler bulundu. Yetkililerin yaptığı incelemede paketlerdeki maddenin esrar olduğu tespit edildi; maddeler toplam 196 paket halinde sayıldı.

ele geçen maddelerin değeri ve soruşturma:

Ele geçirilen esrarın brüt ağırlığı 221 kilo 730 gram olarak açıklanırken, piyasa değerinin 1.813.899 euro olduğu duyuruldu. Olayla ilgili olarak, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde görevli bir gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Gümrük yetkilileri ve savcılık, paketlerin kaynağı ve sevkiyat zincirinin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Sürücüye ilişkin ek işlemler ve olası başka bağlantıların araştırılması ise devam ediyor.

Kapitan Andreevo, Edirne Kapıkule karşısındaki önemli bir sınır kapısı olması nedeniyle gümrük kontrolleri sıklaştırılan noktalardan biri olarak biliniyor; benzer vakalarda kullanılan tespit ve tarama yöntemlerinin etkinliği bu tür ele geçirmelerde belirleyici rol oynuyor.

BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA, TÜRKİYE'YE GİTMEKTE OLAN UKRAYNA PLAKALI BİR TIRDA 221 KİLO 730 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.