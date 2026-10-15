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Marmara'da fırtına deniz seferlerini durdurdu, BUDO 12 seferi iptal etti

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün planlanan 12 seferi iptal etti; yolcuların web sitesini takip etmesi isteniyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Marmara'da fırtına deniz seferlerini durdurdu, BUDO 12 seferi iptal etti

Marmara'da sefer iptalleri yaşandı:

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan seferlerde güvenlik gerekçesiyle düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yolcular için bilgilendirme:

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferlerle ilgili güncel duyuruların takip edilmesi ve yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemesi istendi.

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ&#039;NİN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK 12 SEFERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL...

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ'NİN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK 12 SEFERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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