Marmara'da fırtına deniz seferlerini durdurdu, BUDO 12 seferi iptal etti

Marmara'da sefer iptalleri yaşandı:

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan seferlerde güvenlik gerekçesiyle düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yolcular için bilgilendirme:

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferlerle ilgili güncel duyuruların takip edilmesi ve yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemesi istendi.

BURSA DENİZ OTOBÜSLERİ'NİN BUGÜN GERÇEKLEŞECEK 12 SEFERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.