Erzurum'da üst kattaki aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Erzurum'da aile içi kavga olayında güvenlik önlemleri alındı

Erzurum'da Yakutiye ilçesi Yunusemre Mahallesi Gürcan Caddesi'ndeki altı katlı bir binanın en üst katında meydana gelen tartışma kısa sürede büyüdü. Olayda çevreye ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi ve özel harekat polisleri olay yerine sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (21) ile kardeşi A.Y. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, A.Y. pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. İhbar üzerine gelen emniyet güçleri olay yerinde çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ağabeyi Ö.Y., kardeşi A.Y. ve akraba Ö.Y. (23) pompalı tüfekle gözaltına alındı. Şüpheliler ilk olarak hastaneye götürüldü, daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Olay yeri inceleme ekipleri adres üzerinde çalışma yaparken, özel harekat polisleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Emniyet kaynakları, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Gözaltına alınanlar hakkında yapılacak işlemler ve olayın ayrıntıları soruşturma ilerledikçe netleşecek.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.