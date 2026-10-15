Farabi Bulvarı'nda gece trafiği aksadı: dört araç karıştı, bir sürücü yaralandı

Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Erzurum'da gece saatlerinde Farabi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 4 aracın karıştığı belirtildi. Olayda sürücülerden biri yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralının durumu değerlendirilip daha ileri tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği bulvarda trafik akışında aksama yaşandı.

soruşturma ve iddialar:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayda bulunan sürücülerden birinin, ekiplerin yapmak istediği alkolmetre kontrolünü reddettiği öğrenildi. Yetkililer kazanın nedeni ve sorumlulukla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ERZURUM'DA FARABİ BULVARI ÜZERİNDE 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.