Gölde kürekle erken tanı: meme kanserine karşı toplumsal seferberlik

Etkinlik ve amaç:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Küçükçekmece Belediyesi iş birliğiyle, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Meme Kanserine Karşı Kürek Çekiyoruz" etkinliği düzenlendi. Küçükçekmece Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyona bölge halkı ve sporcular katıldı; amaç sporun birleştirici gücüyle erken tanı farkındalığını artırmaktı.

Etkinlikte kürek çeken sporcular, sağlık uzmanları ve meme kanserini atlatmış kişiler bir araya gelerek hem fiziksel aktivitenin hem de düzenli kontrollerin önemini anlattı.

Sempozyum ve kişisel tanıklık:

Selda Hasret Arslan moderatörlüğünde düzenlenen sempozyumda Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk ve Doç. Dr. Selman Emiroğlu yer aldı. Sunucu ve hasta öyküsü sahibi Nursel Ergin tedavi sürecindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Nursel Ergin tedavi döneminde psikolojik zorlukları nasıl aştığını anlatarak, kendine iyi bakmanın önemini vurguladı ve tedavi sürecinde kendisini güçlü hissettiğini belirtti. Ergin, kendine bakmanın kişinin kendi kurtarıcısı olduğunu ifade etti.

Uzmanların uyarıları ve önerileri:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, kadınlara elle muayene çağrısında bulunarak, ayda bir kez ayrılacak 5 dakikanın erken teşhis için hayati önemde olduğunu belirtti. Kısa bir alışkanlıkla farkındalığın önemli ölçüde artacağı vurgulandı.

Doç. Dr. Selman Emiroğlu, meme kanseri belirtilerini anlatarak kadınlara "Doktora gitmekten korkmayın" tavsiyesinde bulundu. Emiroğlu'na göre en sık bulgu kitledir; ayrıca meme ucundan kanlı akıntı, memede sonradan ortaya çıkan büyüme veya çekinti, ciltte renk değişikliği ve çekinti gibi bulguların ciddiye alınması gerekiyor. Erken evrede yapılan taramalarla kanserin önlenebileceği üzerinde duruldu.

Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, meme kanserinin yaşam boyu her 8 kadından birinde görülen yaygın bir hastalık olduğunu hatırlattı ve 40 yaşından itibaren ultrason ve mamografi ile düzenli kontroller önerdi. Öztürk, doğum yapmama, az emzirme ve batılı yaşam tarzının risk faktörlerini artırdığını; obeziteden korunma, spor ve sağlıklı beslenmenin koruyucu olduğunu söyledi.

Sporun katkısı ve belediye mesajı:

Milli atlet Sema Aydemir, kadınlara öncelikle kendilerine özen göstermeleri gerektiği mesajını verdi ve annelik rolleri dışında da kadın sağlığına önem verilmesini tavsiye etti. Aydemir, erken teşhis için düzenli muayenelerin hastalık başlamadan önlem alınmasına olanak tanıdığını vurguladı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici etkinliğin belediye su sporları merkezinde yapılmasının nedenini anlatarak, bölgedeki kadınların erken farkındalıkla tanı koyulması ve mücadelede yalnız bırakılmayacaklarını belirtti.

Etkinlik, spor ve sağlık alanındaki mesajları birleştirerek katılımcılara erken tanı, düzenli kontroller ve emzirmenin meme kanseri mücadelesindeki rolünü hatırlattı. Uzmanlar ve katılımcılar, toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasının hayat kurtarabileceğine dikkat çekti.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “MEME KANSERİNE KARŞI KÜREK ÇEKİYORUZ” ETKİNLİĞİNDE, MEME KANSERİNDE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.