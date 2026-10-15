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Van'da hesap hareketleri soruşturması: 2,36 milyar lira ve 11 tutuklama

Van'da eş zamanlı operasyonda banka hesaplarında 2.359.884.154,82 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi; 14 kişiden 11'i tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:05

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Van'da hesap hareketleri soruşturması: 2,36 milyar lira ve 11 tutuklama

Van'da operasyonun detayları

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılması ve yasa dışı bahis örgütlerine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında 9 Ekim 2026 tarihinde il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, zanlıların hesaplarında toplam 2.359.884.154,82 TL tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

yakalama ve ele geçirilen materyaller:

Operasyonda farklı adreslerde arama yapılırken, soruşturma için önem taşıyan dijital materyaller ele geçirildi. Aramalarda 19 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harddisk olmak üzere toplam 22 adet dijital materyal bulundu. Toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

adli süreç ve emniyet açıklaması:

Adli süreç sonunda sevk edilenlerden 11 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve iki kişi adli makamlarca serbest bırakıldı. Van Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, il genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Emniyetin verdiği bilgiye göre soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi çalışmalarına devam ediliyor.

HESAPLARINDA TOPLAM 2 MİLYAR 359 MİLYON 884 BİN 154 TL TUTARINDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ TESPİT...

HESAPLARINDA TOPLAM 2 MİLYAR 359 MİLYON 884 BİN 154 TL TUTARINDA ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ TESPİT EDİLEN 14 ŞÜPHELİDEN 11’İ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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