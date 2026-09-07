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Kaplıca mirasını canlandıran festival Çermik'i buluşturdu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali, sanatçıların sahne aldığı ve on bin kişinin katıldığı etkinlikte gerçekleşti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kaplıca mirasını canlandıran festival Çermik'i buluşturdu

Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali Çermik'te gerçekleşti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ülkenin mineral bakımından en zengin kaplıca sularına sahip olan Melike Belkıs Kaplıcalarını tanıtmayı amaçlayan festivalin ikincisi düzenlendi. Etkinlik, 5-6 Eylül tarihlerinde Hamambaşı kaplıcalar bölgesinde açık alanda gerçekleştirildi.

etkinlik programı ve sanatçılar:

Festival iki gün boyunca hem yerel hem de ulusal isimleri ağırladı. Sahneye çıkan isimler arasında Mustafa Uğur, Aylin Demir, Berna Kartal, Burhan Taşkın, Uğur Kemaş, Ömer ve Umut Kocatepe yer aldı. Konserlerin yanı sıra katılımcılar türküler söyleyip halaylar çekerek bölgenin kültürel dokusunu öne çıkardı.

katılım, atmosfer ve kapanış:

Çevre illerden ve ilçelerden gelen yaklaşık on bin kişi festival alanını doldurdu; iki gün boyunca coşkulu ve sıcak bir atmosfer hakim oldu. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, festivale katılan ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Etkinlik, sanatçılara çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İkinci kez düzenlenen bu geleneksel organizasyon, Melike Belkıs Kaplıcalarının tanıtımına katkı sağlamayı ve bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor. Hamambaşı'nın açık alanındaki düzenlemeler ve geniş katılım, festivalin gelecek yıllarda da devam ettirilebileceğine işaret etti.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE, MELİKE BELKIS KAPLICALARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE, MELİKE BELKIS KAPLICALARI FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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