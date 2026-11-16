Fon soruşturmasında hesap sorma kararlılığı: ihmali, kusuru veya kastı olanlar yargılanacak

AK Parti sözcüsü ömer çelik'in genel değerlendirmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çelik, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından başlatılan fon soruşturmasına yönelik kararlılığın ve kamuoyunun mağduriyetlerinin giderilmesine verilen önemin altını çizdi. Ayrıca dış politika, iklim gündemi ve bölgesel güvenlik konularında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasi trafiğini aktardı.

Fon soruşturması ve adli süreç:

Çelik, fon krizine ilişkin yürütülen çalışmaların birden çok katmanda sürdüğünü belirtti. Kurumlar arası eşgüdümü sağlamak üzere çalışmakta olan Fon Koordinasyon Kurulu'nun tasfiye sürecine dair kararlar aldığı ve sermaye piyasalarını korumaya yönelik eylem planlarının devrede olduğu vurgulandı. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin hükümetin en öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu açıklandı.

Adli sürecin de ciddi şekilde ilerletildiği, manipülasyon yapan şahısların tespit edilmesi, soruşturulması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atıldığı ifade edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu'nun (DDK) devreye girdiği, kurumun elindeki yetkilerle tüm sistemi inceleyebileceği ve elde edeceği verilerin yol haritasını belirlemede önemli rol oynayacağı belirtildi.

İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Çelik, bu konunun hiç bir şekilde faili meçhul kalmayacağını vurguladı ve iddiaların siyasi himayeyle örtbas edilmesine veya siyasi linç kampanyalarına izin verilmeyeceğini söyledi. Açıklanan ilkeler doğrultusunda ödemelerin yapılmasının ve mağduriyetlerin giderilmesinin öncelik olduğu tekrar edildi.

COP31, iklim adaleti ve diplomatik semboller:

Çelik, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) değerlendirmelerinde, etkinliğin paneller ve buluşmalar açısından verimli geçtiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öne çıkardığı "iklim adaleti" ve "yeşil kalkınma" kavramlarının önemine dikkat çekildi. Çelik, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin artık bir BM projesi haline geldiğini ve ilginin arttığını ifade etti.

Çelik, COP31 sırasında ortaya çıkan semboliğe de işaret etti: Cumhurbaşkanı, BM Genel Sekreteri ve diğer liderlerin zeytin ağacı dikme eyleminin, aynı dönemde İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilerin zeytin ağaçlarını yok etmesine karşı sembolik bir yanıt teşkil ettiğini söyledi. Bu çerçevede Erdoğan’ın Gazze konusunu diplomatik temaslarında öne çıkardığını ve çevre kıyımını da gündeme taşıdığını kaydetti.

Bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve terörsüz Türkiye yaklaşımı:

Çelik, terörsüz Türkiye hedefinin neticeye ulaştırılması için yürütülen çabanın önemli mesafe kaydettiğini, yol haritasının çerçevesinin yasa ile belirlendiğini ve teyit/tespit mekanizmalarının işleyeceğini söyledi. Silah bırakma, idari reformlar ve toplumsal kapsayıcılık arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, silahların gölgesinde demokrasi ve kapsayıcılığın zayıfladığına vurgu yaptı.

SDG’nin entegrasyon sürecine, Irak’ta YBŞ’nin Sincar’ı boşaltmasına dair kararlara ve bölgede organik dinamiklere dayanan bir güvenlik mimarisi oluşturulmasının gereğine değinildi. PJAK konusunda İran sınırlarında yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve terörsüz bölge yaklaşımının Suriye, Irak ve İran bağlamında birbirinden ayrılamayacağı ifade edildi.

Gazze, insani yardım ve uluslararası riskler:

Çelik, Gazze'de kış şartlarının ciddi bir insani krize dönüştüğünü belirtti. BM Sözcüsü'nün açıklamasına atıfla, İsrail'in 150 bin çadırın Gazze'ye girişini engellediğini ve bu çadırların Gazze dışında bekletildiğini aktardı. Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıda sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini hatırlatarak yaşanan vahşetin boyutlarına dikkat çekti.

Bölgedeki gerginliklerin küresel etkilerine de işaret eden Çelik, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik harekatları sonrası ortaya çıkan risklerin dünya ölçeğinde istikrarsızlık yaratabileceğini söyledi. Hürmüz'den Babülmendep'e uzanan bir bölgenin istikrarsızlaşmasının tedarik zincirleri ve gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkileri olacağını belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın diplomasisiyle tansiyonu düşürmeye yönelik girişimlerde bulunduğu aktarıldı; bu bağlamda ABD Başkanı Trump ile temaslara ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Antalya'da yapılan görüşmeye vurgu yapıldı.

İç politikada yol haritası ve 50 madde değerlendirmesi:

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 50 maddelik 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun dikkatle okunması gereken ilkeler ve yol haritası içerdiğini belirtti. Metnin hem süreci oluşturan dinamikleri hem de ilkeleri ortaya koyduğunu söyledi ve çözüm modellerinin yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Sürecin zor bir uluslararası konjonktürde yürütüldüğüne dikkat çekerek, bölgedeki dış müdahaleler ve vekalet savaşları bağlamında toplumsal sıkıntıların derinleştiğini ifade etti.

Açıklamaların ardından Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve hükümetin hem iç hem dış politika konularında izlediği çizgiyi vurgulamaya devam etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fon soruşturması) İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir"