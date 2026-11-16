Denizlere sessiz saygı: Şahika Ercümen COP31'de su altında nefesini tutacak

Şahika Ercümen COP31 Mavi Alan'da su altında mesaj verecek:

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, dünyanın en büyük iklim kongresi olan COP31 kapsamındaki etkinlikte, deniz ve okyanusların geleceğine dikkat çekmek amacıyla su dolu akvaryuma girip dakikalarca nefesini tutacak. Etkinlik Antalya'daki COP31 Mavi Alan'da gerçekleştirilecek ve İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yapılan açıklamalarda bu eylemin bir saygı duruşu niteliği taşıdığı vurgulandı.

Şahika, büyük dalış öncesinde yaptığı deneme antrenmanını başarıyla tamamladı. Amacı, konuşma ve taahhütlerin ötesine geçip somut bir görselle kamuoyunun dikkatini çekmek ve suyun altındaki yaşam için farkındalık oluşturmak.

Mesajı eylemle pekiştirme niyeti:

Birleşmiş Milletler sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık elçisi olarak rolünü sürdüren Şahika, burada vermek istedikleri mesajı açıklarken eylemin sembolik önemine işaret etti. Şahika, bu etkinlikle "Burada nefeslerimizi tutarak denizler nefes alsın mesajını vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı ve COP zirvelerinde alınan taahhütlerin uygulamaya dönüşmesinin önemine değindi. Türkiye'de düzenlenen COP31'in bu bakımdan kıymetli bir zirve olmasını umduklarını belirtti.

dalış tecrübeleri ve deniz kirliliğine tanıklık:

Şahika, kariyeri boyunca karşılaştığı kirlilik örneklerinden de söz ederek deniz tabanındaki atıklara dikkat çekti. Yüzeyde görülenlerin ötesinde, suya daldıkça asıl atığın buzdağının altındaki kısım gibi denizlerin altında yoğunlaştığını aktardı. Geçtiğimiz aylarda yapılan müsilaj dalışına değinen Şahika, orada görüşün kapandığını ve müsilajın denizlerin sessiz bir yakarışı olduğunu ifade etti.

Bu deneyimler, etkinliğin neden suyun altından bir saygı duruşu şeklinde kurgulandığını açıklıyor. Şahika, denizlerin sessizliğine ses olmak ve halk ile yöneticilerin dikkatini somut eylemlerle çekmek istediklerini belirtti.

Etkinlik, yalnızca sembolik bir gösteri olmaktan ziyade, bireysel alışkanlıklardan yönetim kararlarına kadar geniş bir yelpazede sorumluluk çağrısı yaptığı mesajını taşıyor. Şahika, doğanın bir bütün olduğunu ve insanların burada misafir olduğunu hatırlatarak, "Doğaya nefes almak için bir şans vermemiz lazım" dedi ve herkesin günlük yaşamında değişiklik yaparak ve alınan kararların takipçisi olarak bu sürecin parçası olması gerektiğini vurguladı.

Şahika Ercümen'in COP31'deki su altı eylemi, denizlerin temizliği ve sürdürülebilirliği konusundaki farkındalığı artırmayı, konuşulan taahhütlerin görünür ve hatırlanır olmasını sağlamayı amaçlayan sembolik ancak güçlü bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, denizlerin geleceğine dikkat çekmek ve onlara sessiz bir saygı duruşunda bulunmak için COP31'de suyun altında nefesini tutacak. Deneme dalışında dakikalarca su da kalan Şahika, "Burada nefeslerimizi tutarak denizler nefes alsın mesajını vermek istiyoruz" dedi.