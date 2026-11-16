Rekolteyi avantaja çeviren adım: Marmarabirlik fiyat ve ödeme planını açıkladı

Marmarabirlik kararını açıkladı:

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2026/2027 iş yılı için uygulanacak nihai ürün alım fiyatları ve ödeme planını kamuoyuna duyurdu. Yönetim Kurulu açıklamasında, yüksek rekoltenin getirdiği zorluklar karşısında birliğin ortaklarını mağdur etmemek için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulandı.

fiyatlar ve kalibreler:

Buna göre sofralık zeytin alımlarında 180 dane için kilogram başına 160 TL, 380 dane taban fiyatı 55 TL olarak belirlendi. Yağlık zeytinin kilogram fiyatı 40 TL olarak duyurulurken, 39-41 dane aralığındaki ezmelik ürün için 50 TL fiyat tespit edildi. Yönetim Kurulu, fiyatların belirlenmesinde üreticinin gelirine öncelik verildiğini ve piyasa şartlarının göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

tüm kalibre zeytinlere destek:

Marmarabirlik, serbest piyasada özel sektörün alım yapmadığı veya sınırlı aldığı küçük kalibrajlı ürünlere de alım imkânı sağlayarak 410 bareme kadar ürün kabul ediyor. Özel sektörün genellikle 260-280 barem aralığına kadar alım yaptığı piyasada, Birlik küçük kalibreli zeytinlerin alımında kolaylık sağlayarak üreticinin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesini amaçlıyor. Organizasyon, 250 alım merkezi, yaklaşık 20 depo ve tesis ile 360 mahallede ortaklarına hizmet vermeye devam edecek.

alım hedefi ve finansman yaklaşımı:

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, yüksek rekoltenin alım, depolama, işleme ve pazarlama süreçlerinde önemli bir finansman ihtiyacı doğurduğuna dikkat çekti. Yönetim Kurulu, Marmarabirlik bölgesindeki üretimin yaklaşık 430 bin ton, Türkiye genelinde sofralık ve yağlık rekoltenin yaklaşık 4 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini hatırlattı. Bağlı kooperatiflerden bildirilen 105 bin tonluk rekolte beyanı doğrultusunda Marmarabirlik, yaklaşık 64 bin ton ürün alımı hedefi koyduğunu ve bu hedef için finansman projelerini tamamladığını belirtti.

Yıldız, "Tüm sektörlerde yaşanan finansmana erişim zorluğu, bizim sektörümüzü de olumsuz etkilemiştir. Piyasada yağlık zeytin fiyatlarının bile mevcut seviyesinden bağımsız olarak, ürünün satılması ve bedelinin tahsil edilmesi dahi oldukça zorlaşmıştır. Böyle bir dönemde Marmarabirlik, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek üreticisinin yanında olmuştur" sözleriyle Birliğin yükümlülüğünü vurguladı.

ödeme takvimi ve üreticiye yönelik güvence:

Ürün bedellerinin ödenmesine ilişkin plan da açıklandı: ödemelerin yüzde 50'si, 15'er günlük periyotlarla peşin ödeme çerçevesinde yapılacak. İlk ödeme kampanya kapsamında 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilirken, kalan yüzde 50'lik dilimin ödemelerine ilişkin takvim kampanya bitiminde kesinleştirilecek. Yönetim Kurulu, bu uygulamanın üreticinin nakit akışını desteklemeyi ve hasat döneminde finansal sıkıntıyı azaltmayı amaçladığını bildirdi.

Ali Yıldız ayrıca açıklanan fiyat ve ödeme düzeninin ortaklara, üreticilere ve ülke zeytinciliğine hayırlı olmasını dileyerek yeni hasat döneminin bereketli geçmesini temenni etti.

hukuki süreçlere ilişkin değerlendirme:

Yıldız, son dönemde ortaya atılan spekülatif söylemlere karşı da değerlendirmede bulundu ve Marmarabirlik hakkında yürütülen karalama girişimlerine karşı hukuki mücadelenin sürdüğünü belirtti. Yıldız, "Marmarabirlik'i yıpratmaya, zayıflatmaya ve yönetimini zor durumda bırakmaya yönelik çalışmalar yürüten şer odaklarının bulunduğunu görüyoruz. Şayet Marmarabirlik, hakkındaki karalama ve iddiaların merkezinde gösterildiği gibi bir durumda olsaydı bugün hakkımızda açılmış davalar bulunurdu. Oysa ki söz konusu kişi ve kurumlar hakkında tarafımızca açılmış onlarca dava ve şikayet bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu, hukuki süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte kamuoyunu ve ortaklarını bilgilendirmeye devam edeceğini; davalar neticelendikçe ortakların haklılığı ortaya koyan gerçekleri göreceklerini kaydetti.

Sonuç olarak Marmarabirlik, fiyat tespitleri, geniş kalibre kabulü ve peşin ödeme uygulamasıyla bu sezon üreticinin yanında durduğunu ilan ederken, yüksek rekolteye karşı finansman ve lojistik hazırlıklarla 64 bin tonlik alım hedefini üstlendiğini gösterdi.

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ YILDIZ VE DİĞER KATILIMCILAR