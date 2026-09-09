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Sancaktepe'de dron destekli trafik denetimi artırıldı

Sancaktepe Emniyet ekipleri, 9 Eylül'de Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi'de dronla yapılan denetimde taralı alan ve kırmızı ışık ihlallerine ceza uyguladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sancaktepe'de dron destekli trafik denetimi artırıldı

Sancaktepe'de dron destekli trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini yükseltmek ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama, özellikle taralı alan ve kırmızı ışık ihlallerine odaklandı.

Denetimin uygulandığı alan ve tarih:

Denetim, 9 Eylül tarihinde Eyüpsultan ve Abdurrahmangazi mahallelerinde dron destekli olarak yapıldı. Havadan yapılan gözlemlerle kural ihlali tespit edilen sürücüler anbean belirlendi ve ekiplerce durduruldu.

İşleyiş ve hukuki işlem:

Havadan sağlanan görüntülerle sürücü davranışları izlenirken, ihlal tespit edilen araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimde öncelikli olarak taralı alan ihlalleri ve kırmızı ışık ihlalleri tespit edilip ceza uygulandı.

Emniyet yetkilileri, denetimlerin amacının sadece ceza kesmek olmadığını; aynı zamanda trafikteki riskleri azaltmak, kural bilincini güçlendirmek ve yolların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Denetimlerin devamı:

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bu tür uygulamaların süreceğini bildirdi. Dron destekli denetimlerin özellikle yoğun yerleşim ve kavşak alanlarında etkili bir yöntem olduğu belirtildi.

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Sancaktepe'de dron destekli trafik denetimi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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