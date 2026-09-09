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Köyün yeni eğitim yılı öncesi yas: 7 yaşındaki Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Babaeski Mutlu Köyü'nde trafik kazasında yaşamını yitiren 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Köyün yeni eğitim yılı öncesi yas: 7 yaşındaki Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve kılınan namaz:

Babaeski ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, Mutlu Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Cenaze, ikindi namazının ardından köydeki okul binasının önüne getirildi ve burada geniş katılımlı bir cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına ailenin yakınları, köy sakinleri ve çevre vatandaşlar katıldı. Namazı Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı; tören boyunca dualar okundu ve taziye dilekleri iletildi.

Köydeki yas ve uğurlama:

Yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcında okula başlamaya hazırlanan Çağlar için düzenlenen törende duyulan üzüntü belirgindi. Cenaze töreninin ardından Çağlar Özay, dualar eşliğinde Mutlu Köyü Mezarlığına götürüldü ve ailesi ile yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tören, köyde derin bir yasa neden oldu; katılımcılar, aileye başsağlığı dileyerek küçük çocuğun kaybını andı. Yetkililer ve mahalle sakinleri, olayın yarattığı üzüntüye dikkat çekti ve aileye destek çağrısında bulundu.

Babaeski’de kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Babaeski’de kazada hayatını kaybeden çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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