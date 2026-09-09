Köyün yeni eğitim yılı öncesi yas: 7 yaşındaki Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve kılınan namaz:

Babaeski ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Çağlar Özay, Mutlu Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Cenaze, ikindi namazının ardından köydeki okul binasının önüne getirildi ve burada geniş katılımlı bir cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına ailenin yakınları, köy sakinleri ve çevre vatandaşlar katıldı. Namazı Babaeski İlçe Müftüsü Abdullah Uygun kıldırdı; tören boyunca dualar okundu ve taziye dilekleri iletildi.

Köydeki yas ve uğurlama:

Yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcında okula başlamaya hazırlanan Çağlar için düzenlenen törende duyulan üzüntü belirgindi. Cenaze töreninin ardından Çağlar Özay, dualar eşliğinde Mutlu Köyü Mezarlığına götürüldü ve ailesi ile yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tören, köyde derin bir yasa neden oldu; katılımcılar, aileye başsağlığı dileyerek küçük çocuğun kaybını andı. Yetkililer ve mahalle sakinleri, olayın yarattığı üzüntüye dikkat çekti ve aileye destek çağrısında bulundu.

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