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Erzurumspor FK Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını tamamladı

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 5. hafta öncesinde Beşiktaş maçının hazırlıklarını Serkan Özbalta yönetiminde son taktik kondisyon çalışmasıyla tamamladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını tamamladı

Erzurumspor FK hazırlıklarını tamamlamaya yakın:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik heyet ve futbolcular, programlı bir çalışma günü geçirdi.

Antrenmanda neler yapıldı:

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayan idman, ısınma çalışmasıyla açıldı. Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde hem kondisyon hem de taktik ağırlıklı uygulamalar gerçekleştirdi; pas organizasyonları, alan savunması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Yolculuk ve son hazırlık planı:

Erzurumspor FK, yarın Erzurum’da yapacağı ter idmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Dadaşlar, yarın akşam saat 18.00'de hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek ve karşılaşma öncesi şehirde son idmanları yapacaklar.

Teknik ekip, sahaya yansıtılacak taktiklerin son provasını yaparken, oyuncuların kondisyon seviyeleri ve maç kadrosu üzerindeki değerlendirmeler de sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.

ERZURUMSPOR FK, BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. BRANDON BAİYE

ERZURUMSPOR FK, BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. BRANDON BAİYE

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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