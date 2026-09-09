Erzurumspor FK Beşiktaş maçı öncesi son çalışmasını tamamladı

Erzurumspor FK hazırlıklarını tamamlamaya yakın:

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik heyet ve futbolcular, programlı bir çalışma günü geçirdi.

Antrenmanda neler yapıldı:

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayan idman, ısınma çalışmasıyla açıldı. Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde hem kondisyon hem de taktik ağırlıklı uygulamalar gerçekleştirdi; pas organizasyonları, alan savunması ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Yolculuk ve son hazırlık planı:

Erzurumspor FK, yarın Erzurum’da yapacağı ter idmanıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Dadaşlar, yarın akşam saat 18.00'de hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek ve karşılaşma öncesi şehirde son idmanları yapacaklar.

Teknik ekip, sahaya yansıtılacak taktiklerin son provasını yaparken, oyuncuların kondisyon seviyeleri ve maç kadrosu üzerindeki değerlendirmeler de sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediği ifade edildi.

ERZURUMSPOR FK, BEŞİKTAŞ MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. BRANDON BAİYE