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Antalya'da yangın enerjisi düştü, Hulusi Şahin son durumu paylaştı

Vali Hulusi Şahin, Kumluca yangınının söndürüldüğünü; Aksu Karaöz'den Kepez Kızıllı'ya sirayet eden yangında enerjisinin düşürüldüğünü ve kısa zamanda kontrol sağlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:54

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 21:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Antalya'da yangın enerjisi düştü, Hulusi Şahin son durumu paylaştı

son durum:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, bölgedeki yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada Kumluca'daki yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Vali Şahin, Aksu'da başlayan yangının Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesine sıçradığını ancak burada yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirtti.

Şahin, yangına müdahalenin hem havadan hem karadan devam ettiğini, etrafın çevrildiğini ve duman renginden hareketle kontrolün kısa sürede sağlanmasının beklendiğini söyledi.

müdahale, hava ve yangının yayılımı:

7 Eylül saat 16.25'te Aksu'ya bağlı Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgârın etkisiyle geniş alana yayıldı. Vali Şahin, kent genelinde alışılmadık kuru hava koşullarına dikkat çekerek, havadaki nemin yaklaşık yüzde 18 ve sıcaklığın 33 derece civarında olduğunu aktardı. Bu koşulların yangının kısa sürede büyümesine elverişli olduğunu vurguladı.

Şahin, ekiplerin cansiperane çalıştığını, Serik ve Kumluca'daki yangınlarda hızlı müdahale sonucu kontrol sağlandığını; Aksu Karaöz ve Yeşilkaraman bölgesinde ise tehlikenin geçtiğini, yanan noktaların söndürüldüğünü söyledi.

soruşturma ve can kaybı:

Yangının çıkış nedeni konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapılamadığını belirten Vali Şahin, "Her yangın adli bir olaydır" diyerek jandarma ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti. Şahin, ihmal veya kast halinde sorumluların adalete teslim edileceğini ifade etti.

Dün akşam Yeşilkaraman bölgesinde tahliye edilen ve güvenli bölgeye alınan Hasan Kahya isimli vatandaşın daha sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Vali Şahin, bu ölümün doğrudan yangına bağlanmasının doğru olmayacağını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Şahin ayrıca rüzgâr yönünün tersine döndüğünü, bunun bazı kor durumlarını tekrar alevlendirdiğini ve bu değişkenliğin müdahaleyi uzattığını söyledi. Ekiplerin gün ışığını en iyi şekilde kullanarak çalışmalarına devam ettiğini ve umudun akşamın beklenen olumsuzluğunu getirmeyeceği yönünde olduğunu sözlerine ekledi.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, AKSU VE KUMLUCA&#039;DAKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUMU PAYLAŞTI....

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, AKSU VE KUMLUCA'DAKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUMU PAYLAŞTI. ŞAHİN, KUMLUCA ORMAN YANGININ KONTROL ALTINA ALINIP SÖNDÜRÜLDÜĞÜNÜ, AKSU YANGINININ İSE SADECE SIÇRAMA YAPTIĞI KEPEZ İLÇESİ KIZILLI BÖLGESİNDE DEVAM ETTİĞİNİ ANCAK ORANIN DA ENERJİSİNİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ VE KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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