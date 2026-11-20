Mezitli'de kapsamlı yol ve altyapı seferberliği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mezitli ilçesinde 2019 yılından bu yana kapsamlı yol, kavşak ve altyapı çalışmaları yürütüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda 307.208 ton bitümlü sıcak karışım asfalt serimi, 190 kilometre sathi kaplama ve 268.314 metrekare kaldırım imalatı tamamlandı. Bu rakamlar, ilçede hem ana arterlerin hem de kırsal bağlantıların yenilenmesine odaklanan geniş çaplı bir programın sonucunu gösteriyor.

merkez ve kırsal mahalle yollarında yenileme çalışmaları:

Kent merkezinde Fındıkpınarı Caddesi, Vatan Caddesi 1. Etap, Akdeniz Caddesi, GMK Bulvarı kuzey kısmı, Eskiköy Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı, Zeytinli Caddesi ve Gazi Paşa Caddesi gibi önemli güzergahlarda yol yenileme çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda kırsal mahallerde de sathi kaplama ve bakım faaliyetleri sürdürülerek; Fındıkpınarı-Durnaz-Arslanköy hattı, Tepeköy Gölet Yolu, Fındıkpınarı Apsun Güzlesi, Çopurgediği Caddesi ve Takanlı-Kuzucu Grup Yolu gibi bağlantıların yüzeyi yenilendi.

2. çevre yolunda etaplar tamamlandı:

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla uzatılan 2. Çevre Yolu projesinin ilk iki etabı tamamlanarak trafiğe açıldı. 1. etap, Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminden Eskiköy Caddesi'ne kadar uzanan 1.120 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde bir ulaşım aksı oluşturdu. Güzergah, üç şeritli araç yolu, bir şeritli korumalı bisiklet yolu ve geniş yaya yollarıyla düzenlendi. 2. etapta ise 1.300 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde bir bölüm tamamlanarak hizmete sunuldu; güzergah boyunca iki adet menfez inşa edildi.

vatan caddesi kuyuluk farklı seviyeli bütünleşik kavşak projesi:

Mersin'in bugüne kadarki en büyük katlı kavşak yatırımı olma özelliğini taşıyan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesinde çalışmalar 7/24 esasına göre devam ediyor. Toplam 1.720 metre uzunluğundaki proje, İsmet İnönü Bulvarı ile Vatan Caddesi ve Fındıkpınarı Caddesi kesişim noktalarını iki ayrı kavşakta bütünleştiriyor. Doğu-batı yönünde battı-çıktı sistemi ile transit geçişlerin kesintisiz sürmesi hedeflenirken, kuzey-güney doğrultusunda Vatan ve Fındıkpınarı Caddeleri üzerinden trafik akışı korunacak.

Proje kapsamında farklı yönlerden gelen araç hareketleri birbirinden ayrılarak trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca planlanan 2 yaya geçiş köprüsü ile yaya güvenliği güçlendirilecek, bekleme sürelerinin kısalması ve dur-kalk trafiğinin azalmasıyla yakıt tüketimi ve karbon emisyonlarında düşüş hedefleniyor.

altyapı düzenlemeleri ve hedeflenen etkiler:

Yol ve kavşak imalatlarının yanı sıra mevcut altyapının yeni ulaşım düzenine uyumu için deplase çalışmaları ile yağmur suyu ve drenaj sistemlerinde düzenlemeler yapılıyor. Bu çalışmalar, yeni ulaşım sisteminin mevcut yollarla uyumlu çalışmasını ve bölgedeki trafik düzeninin sürdürülebilir olmasını amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla kavşaklardaki yoğunluk ve bekleme sürelerinin azalması, kent merkezi ile otoyol arasındaki erişimin hızlanması ve Mezitli'de gelişen yerleşimlerin ulaşım kapasitesinin artması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalarda genel fiziki gerçekleşme oranı %74 seviyesine ulaştı. Belediye yetkilileri, planlanan hedeflere uygun şekilde yol yapım, bakım ve altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçede trafik güvenliği, erişilebilirlik ve çevresel verimlilik açısından somut iyileşmeler sağlanacağı vurgulanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEZİTLİ İLÇESİNDE 2019 YILINDAN BU YANA 307 BİN 208 TON SICAK ASFALT SERİMİ, 190 KİLOMETRE SATHİ KAPLAMA VE 268 BİN 314 METREKARE KALDIRIM İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.