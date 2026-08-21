karabük eğitimine erasmus+ ile 411 bin avro üzeri destek sağlandı

uluslararası hareketlilik için kaynak genişliyor

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan 2026 yılı Erasmus+ Programı sonuçlarına göre Karabük İl Millî Eğitim Müdürlüğü, mesleki ve okul eğitimi alanlarında önemli hibe desteği kazanarak yerel eğitim politikalarının uluslararasılaşmasına katkı sağlayacak.

hibe dağılımı ve amaçları:

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus akreditasyonu kapsamında toplam 389.825 avro hibe almaya hak kazandı. Bu tutarın 246.650 avro'su 2026 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-VET) projesine tahsis edildi. Sağlanan bu kaynakla mesleki eğitimdeki öğrenci ve personelin uluslararası hareketlilik faaliyetlerine katılması, farklı ülkelerdeki eğitim ve uygulama örneklerini yerinde görmesi ve mesleki becerilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Okul eğitimi alanında ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026 Yılı Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA121-SCH) kapsamında 143.175 avro hibe desteği almaya hak kazandı. Bu destek ile öğrenci ve eğitim personelinin uluslararası deneyimlerinin artırılması, yenilikçi eğitim uygulamalarının paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin Karabük’e taşınması amaçlanıyor.

mevlana imam hatip ortaokulu projeye katkı sağladı:

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan 2026 Yılı Okul Eğitiminde Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) projeleri kabul listesinde yer alan Mevlana İmam Hatip Ortaokulunun "Kültürün Dijital Ayak İzi: Yapay Zeka Destekli Kuşaklar Arası Miras ve Sürdürülebilir Gelecek" adlı projesi 21.232 avro hibe almaya hak kazandı. Kültürel mirasın yeni nesillere aktarılmasını yapay zekâ ve dijital teknolojilerle buluşturan bu proje, kurumun aldığı hibelerle birlikte Karabük eğitimine toplam 411.057 avro kaynak sağlanmasını mümkün kıldı.

yönetimden değerlendirme:

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Erasmus+ projelerinin öğrenci ve eğitim çalışanlarına uluslararası deneyim kazandırma açısından kritik olduğunu vurguladı. Akbaş, eğitimin uluslararasılaşmasının önemine işaret ederek bu hibelerin Karabük eğitimine yeni bakış açıları ve tecrübeler getireceğini belirtti. Ayrıca proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde emeği geçen İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Cansız, AR-GE birimi personeli ile yöneticiler ve öğretmenlere teşekkür etti.

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANSI TARAFINDAN AÇIKLANAN 2026 YILI ERASMUS+ PROGRAMI SONUÇLARINA GÖRE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, MESLEKİ EĞİTİM VE OKUL EĞİTİMİ ALANLARINDAKİ ERASMUS AKREDİTASYONU ÇERÇEVESİNDE TOPLAM 389 BİN 825 AVRO HİBE ALMAYA HAK KAZANDI. ELDE EDİLEN BAŞARIYI DEĞERLENDİREN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, ERASMUS+ PROJELERİNİN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE EĞİTİM ÇALIŞANLARIMIZIN ULUSLARARASI DENEYİM KAZANMALARI AÇISINDAN ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNDUĞUNU BELİRTTİ.