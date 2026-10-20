Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi KOBİ dijital dönüşüm projesinde görev aldı

projedeki rol ve atama

Tolgahan Tabak, Karabük Üniversitesi öğretim görevlisi olarak, TOBB ile TEPAV iş birliğiyle yürütülen "KOBİ Dijital Dönüşüm Platformu" adlı ar-ge projesinde araştırmacı olarak görevlendirildi.

projenin hukuki dayanağı ve kapsamı:

Proje, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kabul edildi ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedefliyor.

amaçlar ve beklenen katkılar:

Çalışma, akademik araştırmalar ile iş dünyasının teknolojik ihtiyaçlarını buluşturarak işletmelerin teknolojik uyum kapasitelerini artırmayı, yenilikçiliği teşvik etmeyi ve verimlilik ile rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tabak’ın projedeki görevinin, üniversitenin akademik bilgi birikiminin ulusal ar-ge çalışmalarına aktarılması ve KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TOLGAHAN TABAK, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İLE TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI (TEPAV) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "KOBİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU" ADLI AR-GE PROJESİNDE ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV ALACAK.