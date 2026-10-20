Serik'te gençlerin fırçası kırsal okulları renklendiriyor

Projenin ilk durağı:

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Serik Gençlik Merkezi tarafından başlatılan proje kapsamında gönüllü gençler, ilçe merkezine uzak mahallelerdeki okulların fiziksel görünümünü iyileştirmek için bir araya geldi. Bu eğitim öğretim yılındaki ilk etkinlik Burmahancı Mahallesindeki Fatih İlkokulunda gerçekleştirildi.

Uygulama süreci ve katılım:

Gençlik Merkezi ekibi ile gönüllü gençler, okulun dış cephe ve iç mekân duvarlarını boyadı, temalara uygun resimler çizdi ve okul çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı. Çalışma; astar, boya uygulaması ve detay çizimleriyle tamamlanırken öğrenciler ve öğretmenler yapılan değişimi ilgiyle karşıladı.

Amaç ve yaygınlaştırma planları:

Projenin öncelikli amacı gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek ve eğitim-öğretim ortamlarını daha canlı hale getirmek. Serik Gençlik Merkezi, benzer çalışmaları ilçe merkezine uzak diğer mahallelerdeki okullarda da sürdürmeyi hedefliyor. Fatih İlkokulundaki uygulama, ilerleyen dönemlerde örnek model olarak referans alınacak.

Renkli duvar resimleri ve yenilenen mekânlar, öğrencilere daha motive edici bir öğrenme ortamı sunmayı ve okula aidiyet duygusunu artırmayı amaçlıyor.

SERİK'TE OKULLAR GÖNÜLLÜ GENÇLERİN FIRÇASIYLA RENKLENİYOR