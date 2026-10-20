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Mühendis adayları sanayiyle uygulamalı deneyim kazanıyor

Eskişehir Model Fabrika'da sürdürülen Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları dersi, mühendis adaylarının teoriyi sahada pekiştirmesini sağlıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mühendis adayları sanayiyle uygulamalı deneyim kazanıyor

Eskişehir Model Fabrika'da uygulama ağırlıklı eğitim

Eskişehir Model Fabrika, Eskişehir Sanayi Odası’na (ESO) bağlı olarak sürdürülen programlarıyla sanayinin yalın ve dijital dönüşümüne katkı vermeye devam ediyor. Kurum, Sanayide Yalın Üretim Stratejileri ve Uygulamaları dersi kapsamında mühendis adaylarını sanayi uygulamalarıyla bir araya getiriyor ve saha deneyimini eğitim programlarının merkezine koyuyor.

Uygulamalı eğitim nasıl ilerliyor:

Ders kapsamında öğrenciler, üretim süreçlerinin yalınlaştırılması, israfların tespiti ve dijital araçların entegrasyonu gibi konuları teorik olarak öğrenirken, aynı zamanda model fabrikadaki sahada uygulama fırsatı buluyor. Eğitimler sırasında her hafta yapılan uygulamalar, katılımcıların öğrendiklerini gerçek üretim koşullarında test etmelerine olanak tanıyor ve öğrenci-mentor etkileşimini artırıyor.

Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlenmesi:

Program, üniversitelerle sanayi arasındaki bağları kuvvetlendiriyor; akademik bilgi ile sektör tecrübesi karşılıklı olarak besleniyor. Bu yapıyla, mühendis adaylarının mesleki gelişimi desteklenirken sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip mezunların yetişmesi hedefleniyor. Teori ve uygulama arasındaki köprü, hem öğrencilerin iş hayatına adaptasyonunu hızlandırıyor hem de yerel sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sunuyor.

ESKİŞEHİR MODEL FABRİKA&#039;DA &#039;SANAYİDE YALIN ÜRETİM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI&#039; DERSİ KAPSAMINDA...

ESKİŞEHİR MODEL FABRİKA'DA 'SANAYİDE YALIN ÜRETİM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI' DERSİ KAPSAMINDA, MÜHENDİS ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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