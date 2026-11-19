erciyes üniversitesi 2027 ISR sonuçlarında

Times Higher Education (THE) ile Schmidt Science Fellows iş birliğinde hazırlanan 2027 Disiplinler Arası Bilim Sıralaması (ISR) sonuçları açıklandı. Erciyes Üniversitesi, 102 ülkeden 1.058 üniversite arasında dünya genelinde 134. sırada yer aldı; ulusal sıralamada devlet üniversiteleri arasında 5. sırada bulundu.

sıralamadaki yer ve rektörün değerlendirmesi:

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, başarının üniversitenin disiplinler arası araştırma kapasitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Rektörün açıklaması şöyle:

"Geleceğin bilimi, disiplinlerin kesiştiği noktada şekillenecek. Sağlıktan mühendisliğe, yapay zekâdan temel bilimlere uzanan güçlü akademik yapısıyla Erciyes Üniversitesi, bu dönüşüme yön veren üniversitelerden biri olma iddiasındadır. Üç yıldır disiplinler arası bilimde dünyanın ilk 150 üniversitesi arasında yer almamız, bu iddianın somut bir karşılığıdır. Yeni dönemde farklı alanlardan araştırmacılarımızı ortak sorunlar etrafında buluşturan bir araştırma ekosistemi kuracak, uluslararası iş birliklerimizi derinleştirecek ve ürettiğimiz bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunacağız. Bu başarının temellerini atan önceki dönem yöneticilerimize ve emek veren tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

ISR metodolojisi ve puan dağılımı:

Sıralama, disiplinler arası araştırma projelerinin oluşum döngüsünü temsil eden üç ana bölüm ve toplam 11 gösterge üzerinden değerlendiriliyor. Bu bölümler ve ağırlıkları şu şekilde:

Girdiler bölümü toplamda %19 ağırlığa sahip olup; disiplinler arası bilimsel araştırma fonu %8 ve sanayi fonu %11 göstergeleriyle ölçülüyor.

Süreçler bölümü %16 ağırlıklı ve dört göstergeye (başarı ölçüsü, fiziksel tesisler, yönetim desteği, terfi süreci) her biri için %4 olacak şekilde dağıtılıyor.

Çıktılar bölümü ise toplamda %65 ağırlıkla değerlendirilir; bu bölümde araştırma yayınlarının sayısı %10, bu yayınların oranı %5, disiplin dışındaki fayda %5, araştırmanın kalitesi %20 ve itibar %25 olarak puanlanıyor.

Erciyes Üniversitesi'nin bu sonuçla üç yıldır üst üste dünya ilk 150'si içinde yer alması, kurumun disiplinler arası çalışmalara verdiği önemin ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefinin somut bir göstergesi olarak sunuluyor.

DÜNYANIN EN SAYGIN ÜNİVERSİTE DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN BİRİ OLAN TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN SCHMİDT SCİENCE FELLOWS İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN 2027 DİSİPLİNLER ARASI BİLİM SIRALAMASI (INTERDİSCİPLİNARY SCİENCE RANKİNGS, ISR) SONUÇLARI AÇIKLANDI.