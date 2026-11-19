Yerköy'den çıkan yerli çözüm COP31'te sergilendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Efendi Açıkgöz tarafından tasarlanan Derman projesi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamındaki İklim Okulu'nda ziyaretçilerle buluştu. Proje, telefon şebekelerinin çöktüğü afet anlarında enkaz altındaki kişilerin yerinin tespit edilmesi ve ekiplerle iletişim kurulmasını amaçlıyor.

İklim Okulu'nda ilgi odağı:

Türkiye genelinde okulların ara tatil dolayısıyla aileler ve öğrencilerin yoğun ziyaret ettiği Yeşil Alan’daki İklim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ortaklığıyla kurulan stantlarıyla dikkat çekti. Bu alanda sergilenen projeler arasında Derman İHYA ve Derman NİDA modelleri, özellikle enkaz altında iletişim ve yer tespiti çözümleriyle öğrencilerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Nasıl çalışıyor:

Derman, enkaz sahasında özel radyo dalgaları kullanarak beton ve molozun altına nüfuz edebiliyor ve üç kademeli kurtarma ile iletişim teknolojisi sunuyor. Aracın sensörleri, enkaz altındaki kişinin kolundaki akıllı saat veya bileklikle radyo dalgaları üzerinden eşleşerek nabız, canlılık hareketi ve derinlik verilerini operatör ekranına iletiyor. Ayrıca enkaz altındaki cep telefonlarının yaydığı wi-fi sinyallerini yakalayarak afetzedenin konumunu, derinliğini ve sağlık bilgilerini aktarıyor.

Proje aynı zamanda zehirli gaz ve sıcaklık dedektörleri taşıyor; böylece ani ısı yükselmesi veya patlama riski gibi tehlikeleri uzaktan izleyerek arama-kurtarma ekiplerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Derman V2 versiyonu ilk kez COP31 alanında sergilendi ve araç üzerindeki tüm veriler operatör ekranından takip edilebiliyor.

Geliştirme süreci, ilham ve davet:

Efendi Açıkgöz, projesini, deprem anlarında şebeke ve internet erişiminin kesilmesi nedeniyle enkaz altındakilerle haberleşilememesinden ilham alarak geliştirdiğini belirtti. Açıkgöz, ilk versiyonu yaklaşık 2 ay, ikinci aracı ise yaklaşık 4 ayda tamamladığını; ilk proje aşamasında 15’e yakın sertifika aldıklarını söyledi. Projenin bakanlık tarafından COP31'e davet edilen tek proje olmasının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Danışman öğretmen Duygu Çiftçi, projenin "yerli ve milli teknoloji" vizyonuyla, kısıtlı imkanlara rağmen tamamlandığını ifade etti. Çiftçi, öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen resmi davetle COP31'te yer aldığını ve uluslararası platformda projeyi tanıtma fırsatı bulduklarını aktardı. Açıkgöz ayrıca Selçuk Bayraktar’ın sözlerinden ilham aldığını belirterek, onunla tanışıp projesini sunma arzusunu dile getirdi.

YERKÖY İLÇESİNDE 11. SINIF ÖĞRENCİSİNİN AFET ANLARINDA İLETİŞİM VE KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRME HEDEFİYLE GELİŞTİRDİĞİ "DERMAN" PROJESİ, COP31 İÇERİSİNDEKİ YEŞİL ALANDA BULUNAN İKLİM OKULU'NDA SERGİLENDİ.