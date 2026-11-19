Bilim Isparta ara tatilde çocukları bilimle buluşturuyor

Isparta Belediyesi bünyesinde, TÜBİTAK iş birliğiyle Fatih Mahallesi'nde hizmet veren Bilim Isparta, ara tatilde de öğrencilere kapılarını açtı. Merkezde Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Astronomi, Havacılık ve Uzay ile Teknoloji olmak üzere 5 atölyede ücretsiz eğitim veriliyor. Program, 6-14 yaş aralığındaki çocukların bilimi deneyimleyerek öğrenmelerini amaçlıyor.

Atölyelerde neler yapılıyor:

Bilim Isparta proje yürütücüsü Mehmet Ünyay merkezdeki uygulamaları anlattı. Ünyay, başvuruda bulunan tüm çocukların eğitimlere ücretsiz katıldığını belirterek, hafta içi düzenlenen etkinliklerin Cuma gününe kadar sürdüğünü söyledi. Her atölyede çocukların en az bir saat eğitim aldığını ve farklı branşları gözlemleme fırsatı yakaladıklarını vurguladı.

Doğa Bilimleri atölyesinde fizik, kimya ve biyoloji deneyleri ile fiziksel aktiviteler yapılırken; Astronomi bölümünde güneş gözlemi ve gezegen tanıtımları yapılıyor. Havacılık ve Uzay atölyesinde uçuş simülatörü denemeleri ve insansız hava aracı yapımı gibi uygulamalar bulunuyor. Tasarım atölyesinde 3 boyutlu modelleme, tuval boyama ve yaratıcı tasarım çalışmaları yapılıyor. Matematik atölyesinde ise ezbere dayalı olmayan, yaşamla bağlantılı yaklaşım ve analitik düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Teknoloji bölümünde hem yazılım hem donanıma yönelik eğitimler veriliyor; çocuklar dokunarak robot tasarlıyor, devre kartlarından kendi devrelerini kuruyorlar.

Katılım, kapasite ve hedefler:

Ünyay, merkezin amacını "her çocuğa bilimi merak ettirmek" olarak özetledi. Etkinliklerin tamamen belediye desteğiyle ücretsiz sunulduğunu belirten Ünyay, "Isparta Belediyemizin ücretsiz bir hizmetidir. Sağ olsun, Şükrü Başkanımız çok büyük destek veriyor. Onun destekleriyle burada hiçbir çocuktan ücret almıyoruz" ifadelerini kullandı. Merkezin günlük kapasitesi 300 kişiliktir ve hafta sonları da yoğun talep alındığı bildirildi.

Öğrencilerin gözlemleri:

Bilim Isparta'dan eğitim alan öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Elif Ece Esenli, "Uzay atölyesinde uzayla ilgili bilgiler öğreniyoruz. Tasarımda boyamalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e bizlere böyle bir yer sunduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bilge Mercan ise "Tasarımda tuval boyuyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Uzay atölyesinde çok güzel bilgiler veriyorlar. Matematik atölyesinde de çok güzel bilgiler veriyorlar. Çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Caner Coşkun da merkezin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Burada çok eğleniyorum. Matematik atölyesinde matematik işlemleri yapıyorum. Uzay atölyesinde uzayla ilgili bilgileri inceliyorum. Doğa atölyesinde doğayı inceliyorum. Tasarım atölyesinde farklı şeyler tasarlıyorum. Buraya gelirken çok mutlu oluyorum. Her zaman olsa, her zaman gelirim" ifadelerini kullandı.

Bilim Isparta'da sürdürülen ara tatil programı, çocuklara bilimi deneyimleme ve keşfetme fırsatı sunarken, merkezin misyona dayalı yaklaşımı da öne çıkıyor. Başvurulara açık olan merkezde çocuklardan kalem dahi istenmediği, tüm malzemelerin sağlandığı belirtildi. Ara tatil eğitimleri 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER ARA TATİLİ BİLİM ISPARTA’DA DEĞERLENDİRDİ