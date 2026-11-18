Karabük ve Safranbolu sabah sisle örtüldü:

Karabük şehir merkezi ve Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, kentte görüş mesafesini belirgin şekilde azalttı. Şehrin üzerini kaplayan ince sis tabakası, pek çok noktanın bulutlarla iç içe görünmesine neden oldu.

görüş mesafesi ve trafik:

Sis özellikle şehir merkezi ve Safranbolu’da etkili olurken, bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Bu alanlarda seyreden sürücüler, trafikte daha dikkatli ilerleyerek hızlarını düşürdü ve takip mesafesini artırdı.

manzara ve görüntüleme:

Kent merkezini ve çevresini kaplayan sis tabakası, ortaya fotoğrafik ve estetik manzaralar çıkardı; sabahın erken saatlerindeki bu görüntüler, bölgedeki sakinlere farklı bir atmosfer sundu. Şehir genelinde etkili olan sis, dron ile görüntülendi ve oluşan sahneler yerel kayıtlarla belgelendi.

Karabük ve Safranbolu'da sis etkili oldu