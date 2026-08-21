Karabük'te 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ve koordinasyon vurgusu

Karabük'te yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Karabük'te 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısında masaya yatırıldı. Toplantı Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi ve ASO Toplantı Salonu'nda yapıldı ve İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ilçe millî eğitim müdürleri ile il millî eğitim müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi.

toplantının ana gündem maddeleri:

Görüşülen başlıklar arasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim yatırımları, LGS ve YKS başarı durumu, ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı, öğrenci kıyafetleri ve taşımalı eğitim yer aldı. Toplantıda ayrıca okul çevresi ve güvenlik tedbirleri ile mesleki eğitim uygulamalarının yürütülmesi konusu da değerlendirildi.

hazırlık, koordinasyon ve takvim:

Toplantının açılışında konuşan Akbaş, eğitim hizmetlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve il ile ilçeler arasındaki güçlü koordinasyonun eğitimdeki başarıyı doğrudan etkilediğini vurguladı. Önceki yıllarda görev yapan yönetici, öğretmen ve eğitim çalışanlarına teşekkür eden Akbaş, yeni döneme birlik ve beraberlik içinde hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Akbaş, "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda gerekli çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi ve tüm hazırlıkların eylül ayının ilk haftasına kadar tamamlanması talimatını verdi. Okullarda yürütülen çalışmaları yakından takip etme çağrısı yapıldı.

Okulların fiziki şartlarına ilişkin uyarılar da toplantıda öne çıktı; sınıflardan çok amaçlı salonlara, ortak kullanım alanlarından okul bahçelerindeki düzenlemelere kadar tüm alanların yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırlanması gerektiği kaydedildi.

maarif modeli ve uygulama başlıkları:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülecek çalışmalarda Maarifin Kalbinde Oyun, Ailemle Eğitim Yolculuğum, okul çevre ve güvenlik tedbirleri ile mesleki eğitim başlıklarının titizlikle takip edilmesi istendi. Bu uygulamaların yerelde nasıl uygulanacağı ve koordinasyon mekanizmaları üzerinde duruldu.

Ücretsiz ders kitaplarının dağıtım sürecinin başladığına dikkat çeken Akbaş, dağıtımın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanmasını ve eğitim öğretim yılının ilk gününde kitapların öğrencilerin sıralarında hazır bulunmasının sağlanmasını istedi.

Toplantıda ele alınan tüm konuların, iyi planlama ve koordinasyon ile yürütülmesinin önemi vurgulanarak, hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlanması için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

KARABÜK'TE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ.