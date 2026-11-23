beyaz önlük töreni düzenlendi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2026-2027 akademik yılında klinik aşamaya geçen 90 dördüncü sınıf öğrencisi için düzenlenen beyaz önlük töreni, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, Grup Yankı'nın müzik performansıyla başladı; ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile program resmiyet kazandı.

yetkili isimlerin konuşmaları:

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, üniversitenin akademik, bilimsel ve sağlık alanındaki çalışmalarına dikkat çekerek Diş Hekimliği Fakültesinin gelişen altyapısıyla öne çıktığını söyledi ve klinik eğitim aşamasına geçen öğrencileri tebrik etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman ise üniversitelerin sadece teorik bilgi aktaran kurumlar olmadığını; nitelikli bilgi, ahlak, bilim ve toplumsal fayda anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

törenin akışı ve vurgular:

Programda öğrenciler, protokol üyeleri ve öğretim elemanlarının yardımıyla beyaz önlüklerini giydi. Öğrenciler topluca Beyaz Önlük Yemini ederek törenin sembolik bölümünü tamamladı ve hatıra fotoğraflarıyla günü belgelediler. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Taylan Çebi törende yaptığı konuşmada beyaz önlüğün bilim, vicdan, merhamet ve insan hayatına duyulan saygıyı temsil ettiğini belirtti ve hekimliğin bir yaşam biçimi olduğunu hatırlattı.

Törene fakülte dekanları, hastane başhekimleri, akademik ve idari personel ile öğrencilerin aileleri katıldı. Günün sonunda katılımcılar, öğrencilere mesleklerinde uzmanlaşma ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme konusunda öğüt veren konuşmalarla töreni tamamladı.

KBÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE 2026-2027 AKADEMİK YILINDA KLİNİK AŞAMAYA GEÇEN 90 ÖĞRENCİ, DÜZENLENEN TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ.