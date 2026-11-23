Denizli'de Carmen sahnedeki son perdeyi büyüleyici bir şekilde kapattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu dört perdelik Carmen prodüksiyonuyla etkinlik takvimini tamamladı. Mayıs ayında Troya ile başlayan ve Zorba, Kuğu Gölü ile Gangster gibi dev yapımlarla süren program, son iki temsilde salonu dolduran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sahne ve prodüksiyon özellikleri:

Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen temsiller 20-21 Kasım tarihlerinde izleyiciyle buluştu. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan eser, toplam 210 dakika süren kapsamlı bir yapım olarak dikkat çekti. Dönemin ruhunu yansıtan kostümler, özenle tasarlanmış dekorlar ve geniş orkestral altyapı oyunun görsel ve işitsel etkisini güçlendirdi. Ayrıca, prodüksiyona dahil edilen Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu gibi unsurlar, temsile ayrı bir zenginlik kattı.

Performans boyunca solo aryalar, canlı koro bölümleri ve araçların yorumundaki dinamizm, Bizet'nin müziğinin duygusal yoğunluğunu başarıyla aktardı. Eserde işlenen özgürlük, tutku ve kıskançlık temaları, 19. yüzyıl İspanya'sına gönderme yapan görsellikle birleşerek izleyiciyi dönemin atmosferine taşıdı.

İzleyici tepkisi ve kapanış takdimi:

Her iki temsil de kapalı gişe oynandı ve salonu dolduran izleyiciler, özellikle final sahnesi sonrası ekip üyelerini uzun süre ayakta alkışladı. Temsil sonrasında, Ankara Devlet Opera ve Balesi yöneticileri, orkestra şefi ve solistlere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ve Genel Sekreter Bülent Bozbaş tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Belediyenin "Sanat Şehri Denizli" vizyonuyla düzenlediği bu etkinlik serisi, kentte kültür ve sanatın görünürlüğünü artırma hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, aynı kalite ve düzeydeki sahne yapımlarını önümüzdeki dönemde de Denizlili sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Genel olarak, Carmen prodüksiyonu hem teknik açıdan hem de yorum açısından yüksek standartlar sergiledi; koro, orkestra ve solistlerin uyumu, izleyenlere hem görsel hem de işitsel açıdan doyurucu bir deneyim sundu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE MAYIS AYINDAN BU YANA SÜREN 2. DENİZLİ OPERA VE BALE GÜNLERİ, ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NİN SAHNELEDİĞİ DÖRT PERDELİK DEV YAPIM "CARMEN" OPERASI İLE UNUTULMAZ BİR FİNAL YAPTI. İKİ GÜN BOYUNCA KAPALI GİŞE SAHNELENEN ESERDE, SANATÇILARIN PERFORMANSI VE GÖRKEMLİ SAHNE PRODÜKSİYONU İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI.