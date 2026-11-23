çalışmanın amacı ve kapsamı:

Aydın’ın Germencik ilçesinde başlatılan yol düzenleme çalışması, İstasyon Mahallesi sınırları içinde hastaneye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Germencik Belediyesi'nin yürüttüğü projede, ambulansların da kullandığı güzergâhta parke taşı döşemesi gerçekleştiriliyor.

Projenin temel hedefi, yol yüzeyini iyileştirerek taşıt güvenliğini artırmak ve hastane erişiminde yaşanan aksaklıkları azaltmaktır. Çalışma, acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini doğrudan etkileyen ulaşım sürelerini ve riskleri azaltmayı amaçlıyor.

yürüyüş yolu ve sosyal donatılar:

Yol düzenlemesinin yanı sıra güzergâhın hemen yanındaki zamanla yıpranan yürüyüş yolu da yenilenecek. Yenileme kapsamında yürüyüş yolunun rehabilitasyonu planlanmakta olup, alan spor kondisyon aletleri ile donatılarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

çalışma sahası ve sorumlular:

İstasyon Mahallesi'nde yürütülen uygulama Germencik Belediyesi tarafından organize ediliyor. Uygulama, hem yaya hem de araç trafiğini dikkate alacak şekilde planlanıyor ve malzeme seçiminde dayanıklılık ile bakım kolaylığı ön planda tutuluyor.

belediye açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmayla hemşehrilerin sağlık ve araç güvenliğinin ön planda tutulduğunu belirtti. Zencirci, yolun daha konforlu ve güvenli hale getirileceğini ve yürüyüş yolunun spor aletleriyle yenileneceğini ifade etti.

Projenin tamamlanmasının ardından hem acil sağlık ulaşımında yaşanan güçlüklerin azalması hem de mahalle sakinlerinin günlük yaşam kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE HASTANEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK VE AMBULANSLARIN GÜZERGÂHTA DAHA RAHAT İLERLEMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YOL DÜZENLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.