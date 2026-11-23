Olayın ayrıntıları:

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine yönelik insansız hava aracı saldırısında, Kiev yakınlarındaki Dymer kasabasındaki bir binaya dron isabet etti. Bina enkaza döndü ve yetkililer saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri gece boyunca enkaz altında arama yaptı. Acil Durum Hizmetleri Sözcüsü Viktoriia Ruban, enkazdan 7 yaşındaki David adlı bir çocuğun çıkarıldığını ve 22 saat sonra 79 yaşındaki Valentyna adlı bir kadının da enkazdan çıkarıldığını duyurdu.

Resmi bilgiler ve belirsizlikler:

Yetkililer, enkazda kaç cansız beden kaldığına ilişkin net bir sayı vermedi; arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor. Olay, bölgedeki sivil yaşam ve altyapı üzerinde yeni hasarlara yol açtı.

Bu tür saldırıların hem can kaybına hem de kurtarma çalışmalarının zorluklarına neden olması, bölgedeki insani durum ve acil müdahale kapasitesi hakkında soru işaretleri doğuruyor.

RUSYA’NIN UKRAYNA’NIN KİEV BÖLGESİNE İNSANSIZ HAVA ARACI İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ