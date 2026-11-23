Çalışmanın kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tomarza ilçesi Küçükcanlı Mahallesi'nde Tomarza-Küçükcanlı bağlantı yolunda kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirildi.

Dağ üzerinden geçen ve keskin virajlarla sürücü riski oluşturan güzergahta yapılan yarma çalışmaları ile yolun eğimi düzenlenerek, tehlike oluşturan virajlar ortadan kaldırıldı; zemin iyileştirme ve genişletme çalışmalarıyla yol altyapısı güçlendirildi.

Sıcak asfalt ve yatırım detayları:

Yapılan çalışmanın ardından yaklaşık 2 kilometrelik bölümde sıcak asfalt serimi yapıldı. Toplam 1.300 ton sıcak asfalt kullanılarak yürütülen yenileme, yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki yatırım ile tamamlandı ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sürücü güvenliği ve yerel tepkiler:

Yapılan müdahalelerle özellikle keskin dönüşlerin getirdiği trafik tehlikesinin azaltılması ve yolun daha konforlu hale getirilmesi hedeflendi. Tomarza Küçükcanlı Mahallesi Muhtarı Sedat Erdoğan, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve ekibine teşekkür etti; bölgedeki ulaşımın hafiflediğini ve sürücülerin rahatladığını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallere kadar ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer yatırımlarla kırsal kesimde ulaşım standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ VE KONFORUNU ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA TOMARZA İLÇESİ KÜÇÜKCANLI MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 5 MİLYON TL MALİYETLE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. KESKİN VİRAJLARIN ORTADAN KALDIRILDIĞI YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA 1.300 TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILARAK YOL DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ.