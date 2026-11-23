Kayseri Sanayi Odası'ndan 24 Kasım mesajı:

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendirmedeki önemli rolüne dikkat çekti ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

eğitimin ekonomi ve sanayiyle bağlantısı:

Büyüksimitci, öğretmenlerin bilgi ve emekle nesiller yetiştiren, toplumun en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Çocukları ve gençleri yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle donatmanın güçlü bir toplumun teminatı olduğunu belirtti. Ülkelerin kalkınması, ekonomik gücü ve uluslararası rekabet kabiliyeti ile sahip oldukları nitelikli insan kaynağı arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ifade etti.

mesleki eğitim ve sanayinin geleceği:

Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi dönüşümlerin etkisinin arttığı bir dönemde eğitimin ve öğretmenlerin sorumluluğunun daha da önem kazandığını söyleyen Büyüksimitci, sanayiciler gözüyle güçlü bir ekonominin güçlü bir eğitim sistemiyle mümkün olacağını kaydetti. Üreten, geliştiren ve yenilikçi düşünen nesiller yetiştirmenin ülkenin sürdürülebilir kalkınması için temel şart olduğunu vurguladı.

KAYSO olarak eğitimi, özellikle mesleki ve teknik eğitim bağlamında sanayinin geleceği açısından stratejik bir öncelik olarak gördüklerini belirten Büyüksimitci, gençlerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi konusunda eğitim camiasıyla iş birliğine önem verdiklerini aktardı.

Mesajında ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını, ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, ÖĞRETMENLERİN ÜLKENİN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE ÜSTLENDİKLERİ ÖNEMLİ ROLE DİKKAT ÇEKEREK, TÜM ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.