Uğurlama töreni Emine Özmüftüoğlu Camii'nde yapıldı

Alanya Müftülüğü tarafından kutsal topraklara gitmek üzere yola çıkan umreciler için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde bir uğurlama programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılarda hüzünlü ve heyecanlı bir hava oluştu.

Müftü Seven'in konuşması:

Uğurlamada konuşan Alanya Müftüsü Mehmet Seven, umre ibadetinin manevî önemine vurgu yaparak yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Seven, ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulunarak kafile başkanı olarak görev yapacağının bilgisini paylaştı.

Kafile yapısı ve dua:

Kafile, tamamı Alanya ve Gazipaşa'dan katılan kişiler ve görevliler dahil olmak üzere 220 kişiden oluşuyor. Uğurlama programı, eğitim uzmanı Mustafa Güner tarafından yapılan dua ile sona erdi ve yolcular dualarla kutsal yolculuğa uğurlandı.

Katılımcılar, törenin ardından ihtiyaç hazırlıklarını tamamlayarak kutsal topraklara hareket etti. Müftülük yetkilileri, yolcuların güvenliği ve ibadetlerinin huzur içinde gerçekleşmesi için gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

ALANYA MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN KUTSAL TOPRAKLARA GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN UMRECİLER İÇİN UĞURLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. UMRE KAFİLESİNE ALANYA MÜFTÜSÜ MEHMET SEVEN BAŞKANLIK EDİYOR.