Karabük'te hidroterapiyle daha konforlu normal doğum dönemi

Hidroterapi ünitesi hizmete alındı:

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, anne adaylarının doğum sürecini daha konforlu ve kontrollü geçirmesi amacıyla hastane bünyesinde Hidroterapi Ünitesi’ni hizmete sundu. Ünitede uygun gebelerde doğum eyleminin aktif döneminin bir bölümü, 36-37 °C sıcaklığında hazırlanan özel doğum havuzunda, deneyimli sağlık personelinin gözetiminde gerçekleştirilebiliyor.

Uygulama, hastanenin 'Doğal olan Normal Doğum' eylem planı kapsamında sunulan hizmetleri tamamlıyor ve anne adaylarına alternatif, destekleyici bir doğum seçeneği sunuyor.

uygulamanın işleyişi:

Hidroterapi uygulamasında ılık suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde doğum sancılarının daha iyi tolere edilmesi ve kasların gevşemesine katkı sağlanması hedefleniyor. Suyun kaldırma kuvveti ise anne adaylarının hareketlerini kolaylaştırarak farklı pozisyonlar almasını ve hareket özgürlüğünü destekliyor; böylece doğum sürecine daha aktif katılım sağlanabiliyor.

Hastanede görev yapan doktor ve ebeler hidroterapi konusunda eğitim almış durumda. Ayrıca hastanenin hizmet verdiği Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına gebelik süreci, doğum yöntemleri, nefes ve gevşeme teknikleri, anne sütü ve emzirme ile yenidoğan bakımı konularında eğitim ve danışmanlık veriliyor.

ilk uygulamalar ve sağlık takibi:

Uygulama süresince anne ve bebeğin sağlık durumu sağlık ekibi tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Ana hatlarıyla takip, doğum eyleminin ilerlemesi ve doğuma hazırlığın tamamlanması halinde anne adayının aynı odadaki doğum masasına alınarak doğumun gerçekleştirilmesini kapsıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Opr. Dr. Oğuz Çalıova, hidroterapi eşliğinde doğumun yalnızca uygun kriterleri karşılayan anne adaylarında uygulandığını, aktif dönemin bir bölümünün özel havuzda sağlık ekibinin yakın takibi altında geçirilmesinin sağlandığını belirtti. Çalıova, ılık suyun hem sancıların tolere edilmesine hem de doğumun daha sakin ve konforlu bir ortamda ilerlemesine yardımcı olduğunu aktardı.

Hastane verilerine göre ünitede bugüne kadar 3 doğum gerçekleştirildi; doğan bebeklerden 2 kız, 1 erkek sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Doğumların ardından anne ve bebeklerin sağlık kontrolleri tamamlanarak taburcu edildi.

hastanenin yaklaşımı ve hedefleri:

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, hidroterapi ünitesinin normal doğumu teşvik etmek ve anne adaylarının konforunu artırmak amacıyla hizmete alındığını vurguladı. Doğan, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin "Anne Dostu Hastane", "Bebek Dostu Hastane" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanlarına sahip olduğunu hatırlatarak, güvenli ve bilimsel temellere dayalı doğum hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Hidroterapi uygulamasıyla uygun gebelerde anne adaylarının doğum sürecine daha aktif katılımının, hareket özgürlüğünün ve konforunun desteklenmesinin amaçlandığı, deneyimli ekip ve düzenli sağlık takibiyle hizmetin sürdürülmeye devam edileceği bildirildi.

KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ANNE ADAYLARININ DOĞUM SÜRECİNİ DAHA KONFORLU VE KONTROLLÜ GEÇİRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HİDROTERAPİ EŞLİĞİNDE DOĞUM (SUDA DOĞUM) HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI.