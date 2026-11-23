Karabük'te sentetik ecza operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda bin 738 sentetik ecza hap ele geçirildi, operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

aramalar ve ele geçirilenler:

Ekipler, şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında arama yaptı. Aramalar sonucu toplam bin 738 hap ile incelenmek üzere 3 cep telefonuna el konuldu.

adli işlemler:

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ARAMALARDA BİN 738 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ