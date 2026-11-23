olayın özeti:

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., yakalanacağını anlayınca Talas ilçesi Vilayet Sokak'taki ikameti içinde kendine zarar verdi. Olay, polis ekiplerinin adrese gelmesiyle ortaya çıktı.

polis operasyonu:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Ekiplerin ikamete gelmesi sonrası, şahsın iddiaya göre banyoda pompalı tüfekle kendine ateş ettiği belirtildi.

sağlık durumu ve soruşturma:

Polis ekiplerinin eve girmesiyle yaralı halde bulunan M.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın sağlık durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

EKİPLERİN EVE GİRMESİYLE YARALI HALDE BULUNAN ŞAHIS OLAY YERİNE ÇAĞRILAN AMBULANSLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI. M.Y.'NİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLİRKEN POLİS EKİPLERİ EVDE İNCELEME YAPTI.