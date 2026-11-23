Mahkeme avukat taleplerini reddetti

Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok hakkında, avukatlarının sunduğu talepleri reddetti. Dilekçede; Tok'un üzerindeki yakalama kararının kaldırılması ve adli kontrol şartı ile salıverilmesi istenmişti, ancak mahkeme bu taleplere olumlu yanıt vermedi.

Olayın arka planı:

Tok, Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma kapsamında gündeme geldi. Haberde yer aldığı üzere Tok, kazadan sonra Oğuz Murat Aci'nin oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a, ardından ABD'ye götürmüş ve bu süreçte Tok hakkında uluslararası düzeyde tutuklama işlemleri başlatılmıştı.

Hukuki süreç ve olası sonuçlar:

Mahkemenin reddiyle birlikte Tok hakkında yürürlükte kalan yakalama kararı devam ediyor ve talebin kabul edilmemesi, savunmanın ilerleyen aşamalarda yeni hukuki yollar aramasına neden olabilir. Kararın gerekçesi ve takip edilecek süreç mahkeme kayıtlarında yer alacak; avukatların ek başvurular yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Bu gelişme, dosyanın hem yurtiçindeki soruşturma boyutunu hem de Tok'un ABD'deki tutukluluk halini doğrudan etkiliyor. Mahkeme kararının detayları ve sonraki hukuki adımlar, ilgili tarafların açıklamalarıyla izlenecek.

Eylem Tok’un avukatlarının talepleri mahkeme tarafından reddedildi